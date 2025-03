Le buscan un lugar seguro al héroe del 9 de enero, Marco Fenton, para darle alta médica

La condición de salud del presidente del Movimiento 9 de Enero, Marco Fenton Achurra, hospitalizado en el Servicio de Ortopedia del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, es estable, con manejo del dolor y consumo orientado de sus alimentos.

Personal del Departamento de Trabajo Social de la institución mantiene comunicación con los familiares del paciente para decidir sobre su alta médica y traslado a un lugar que reúna las condiciones más beneficiosas y seguras para su salud.

Fenton Achurra no ha recibido el alta médica, debido a que aún no se ha definido con sus familiares su traslado a un sitio seguro, en donde su recuperación no esté en riesgo y que, además, reciba la atención permanente que se merece.

Familiares del dirigente del Movimiento 9 de Enero han expresado que no pueden hacerse cargo de su cuidado y por ello, se adelantan estas gestiones por parte de Trabajo Social.

Ayer, el señor Fenton Achurra fue visitado por su hijo, quien indicó que no puede cuidarlo. Por ello, se hace la evaluación social para definir responsabilidades y se analiza la situación económica del paciente.

Por lo tanto, de ser trasladado el señor Fenton Achurra a un albergue, se gestionaría su pensión al sitio encargado de su cuidado.

El Dr. Ricardo Sandoval, director médico del Complejo Hospitalario, reiteró que el Fenton Achurra ingresó por una fractura subcapital izquierda.

Las autoridades médicas del Complejo Hospitalario reiteran su compromiso de brindar, con calidad y calidez, la atención que requieren nuestros asegurados y mantienen su política de puertas abiertas permanentes para todos los pacientes y sus familiares.