Lourdes Moreno narra su caso: marcó negativo en las pruebas de COVID-19, pero sufrió todos los síntomas

La doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó que padeció todos los síntomas que ocasiona el coronavirus, pero las pruebas de PCR le salieron negativas.

Moreno destacó que fue principalmente el dolor en la espalda lo que la motivó a buscar atención médica. También experimentó fiebre, escalofríos y dolor en la garganta.

"El dolor en la parte baja de la espalda me llevó a atenderme al Santo Tomás. En consenso los colegas me hicieron una prueba PCR, en ese momento salió negativa. Sin embargo, me hacen un CAT de alta resolución de tórax y aparece una imagen de vidrio esmerilado en el pulmón izquierdo, justo donde me dolía, que es una lesión patoneumónica. Esa lesión está apareciendo en los pacientes que tienen COVID-19", detalló Moreno en entrevista con Telemetro Reporta.

Pese a dar negativo en el test, la doctora recibió tratamiento como paciente de COVID-19. En esta línea agregó que, por recomendación de los expertos de Singapur, se le practicó el CAT de tórax.

"Ellos nos decían que la experiencia en China fue incorporar al protocolo de atención de los pacientes con coronavirus el CAT de tórax, porque habían tenido esa experiencia en los pacientes que llegaban al hospital y tenían la lesión en un pulmón", manifestó.

Subrayó que aunque no figura en las estadísticas porque los resultados salieron negativos en las pruebas, a nivel clínico sí sufrió una sintomatología por COVID-19.

Sobre su caso, expresó que deja muchas enseñanzas debido a que las pruebas no son infalibles.

La médica se había reincorporado al trabajo desde hace días, pero fue ayer que reapareció en la conferencia del informe diario de casos. De inmediato su nombre se convirtió en tendencia, al igual que su famosa frase "equipo Panamá".

La doctora, visiblemente emocionada, agradeció las muestras de cariño del pueblo panameño.

"Agradezco a Dios y a todos los cientos y miles de panameños que sin conocerme me dieron su voz de aliento, apoyo y oraciones. Fue muy importante en el aspecto emocional", puntualizó.

