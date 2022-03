Madres de familia le piden a Cortizo que recuerde los tiempos de Torrijos y entregue útiles gratis

Apelando a los tiempos de Omar Torrijos, un grupo de madres de familia elevó su voz para solicitarle al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que entregue uniformes y zapatos.

Vielka Ortega considera oportuna esta medida, debido a que los uniformes tienen elevados costos, actualmente.

"Le hago un llamado al presidente para que se toque el corazón y haga como en los tiempos de Omar Torrijos, cuando los muchachos conseguían uniformes y libros sin costo", dijo Ortega.

Por su parte Yadira Rodríguez recalcó que la economía de muchas madres no alcanza para hacerle frente a estos gastos.

"Hay muchos niños que sí quieren estudiar, ayúdenos, por favor", manifestó Rodríguez.

De acuerdo con las madres, debido a la crisis económica derivada de la pandemia, muchos estudiantes ni siquiera han entrado a clases.

"Necesitamos una educación digna, necesitamos que nos ayude con los uniformes, los zapatos, todo está demasiado caro. Esto de la pandemia nos ha dejado cortos. Escúchenos, algunas somos madres solteras, que tenemos dos o tres hijos, y no tenemos cómo sustentarlos porque ni siquiera hay empleo", agregó Yadira Fernández.

En tanto que Elodia Alves narró que tiene tres hijos, dos de los cuales están en la escuela.

"No solo necesitamos una buena educación, también trabajo. En mi caso no tengo a nadie que me ayude con mis hijos", precisó Alves.

