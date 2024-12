Malas prácticas en el revisado vehicular: No se hace inspección mecánica y trámite es virtual

El sistema de revisado vehicular en el país enfrenta críticas por las malas prácticas en algunos talleres y la falta de supervisión adecuada. Estas deficiencias han llevado a que no existan diagnósticos que identifiquen fallas mecánicas, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito y la posibilidad de evitar muertes prevenibles.

A pesar de que las condiciones de los talleres varían en cuanto a estructuras, herramientas y personal, el trámite es el mismo: solo se toman las fotografías del vehículo. Lo único que cambia es el costo, que oscila entre los 15 y 18 dólares, dependiendo del taller.

Los testimonios de la "viveza" en el proceso en el que solo se cobra por tomar fotografía, pero no se hace la inspección abundan. Por ejemplo, Diana relató que tiene un automóvil desde hace ocho años y que hace tres años descubrió la "viveza" de los talleres. "Hace tres me enteré de que en el revisado tenían que hacer una inspección, aunque fuera mínima, de la parte mecánica. Cada vez que iba, veía que solo le tomaban fotos a las partes laterales, al frente y atrás. Con eso era suficiente para que me entregaran el papel", relató.

Además, la implementación de tecnología en el proceso también ha generado preocupación. Actualmente, algunos conductores gestionan el revisado vehicular a través de plataformas como WhatsApp y correo electrónico, lo que ha permitido realizar el trámite sin la necesidad de llevar el vehículo al taller. "Cuando estaban discutiendo la ley para cambiar las placas cada cinco años, me enteré de que el revisado era para verificar que el carro reuniera las condiciones mecánicas mínimas para circular. Ya ni siquiera usan las cámaras conectadas a un cable larguísimo. Con un teléfono toman las fotos", aseguró Hellen, otra conductora.

Por su parte, Heidy cuenta que realizó el trámite totalmente de forma remota. "Ni siquiera voy al lugar, todo lo hago por WhatsApp. Les envío fotos de mi póliza de seguro, del registro vehicular, y con eso es suficiente. Usan las fotos del año anterior, las acercan un poco, pago por Yappy y el documento me lo envían por WhatsApp. Ya ni siquiera tengo que imprimirlo porque cuando voy a retirar la placa no lo piden, ya está en línea", recordó.

Antonio, en tanto, considera que el uso de la tecnología le facilita el trámite porque ya no tiene que ir hasta el lugar a llevar el vehículo. "Me enteré cuando llevé mi carro a un taller de un chinito y lo escuché hablar con un cliente. El chinito enviaba un mensaje de audio diciéndole al cliente que tomara fotos por los cuatro lados. Luego le dijo que las fotos tomadas desde el estacionamiento de su casa no servían, que debía tomarlas desde una calle", relató.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició el proceso de convocatoria para que talleres a nivel nacional participen en la concesión administrativa del revisado vehicular correspondiente al año 2025. Lilibeth Muñoz, directora de servicio y control vehicular de la institución, informó recientemente que esta etapa incluye la recepción de documentación de los interesados.

"Hemos identificado que existen alrededor de 527 talleres a nivel nacional, que en el 2025 debemos inspeccionar para corroborar que cuentan con todo lo exigido por la ley", explicó Muñoz. Según la funcionaria, las inspecciones físicas están programadas para comenzar el próximo 3 de enero de 2025.

Voceros de la ATTT indicaron que se está trabajando para fortalecer los mecanismos de supervisión y que la concesión administrativa incluirá criterios más estrictos para seleccionar los talleres participantes. Sin embargo, hasta la fecha, no se han anunciado medidas concretas para abordar las preocupaciones planteadas.

La situación ha generado debates en torno a la eficacia del sistema actual y la necesidad de cambios estructurales para prevenir accidentes relacionados con fallas mecánicas no detectadas. Expertos en transporte han destacado que un sistema de revisado vehicular transparente y eficiente es clave para reducir los riesgos en las vías.