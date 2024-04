Maruja Gorday: 'El pago de becas lo anuncia el Ifarhu'

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, recalcó esta semana que le corresponde al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunciar fecha del primer pago de 2024.



El pronunciamiento de Gorday de Villalobos se da tras las constantes consultas de quienes esperan recibir su desembolso.



"El pago de becas lo anuncia Ifarhu y es sobre el proceso de matrícula. Tenemos casi 980,000 estudiantes ya registrados. Imagino que prontito lo va a dar", expuso la ministra.



Durante la gestión de Laurentino Cortizo, miles de estudiantes se han visto afectados por el retraso del pago de la beca. El tercer pago del 2023, por ejemplo, se realizó en febrero de este año.



Adicional a las huelgas docentes, que han sido el pretexto predilecto para justificar los atrasos en los dos últimos años, a finales de 2023 se produjo un pago erróneo de becas, que derivó en la pérdida de varios millones de dólares. A algunos se les duplicó y otros lo recibieron sin cumplir con los requisitos.



De acuerdo con el diputado Juan Diego Vásquez, la equivocación habría costado unos $14 millones, aunque funcionarios de la Autoridad de Innovación Gubernamental dijeron que desconocen el monto exacto.



Para el diputado esta situación constituye una lesión patrimonial tomando en cuenta que para el desembolso del PASE-U, los estudiantes deben cumplir criterios como matrícula, asistencia y aprobar todas las materias.



"Sobre qué se le puede exigir a la empresa, que pagó mal, si no hay acuerdos o contratos. La beca se pagó mal el año pasado y por eso se retrasó el pago de esta beca. Se le dijo a la empresa sin contrato 'haga el pago' y lo hizo mal a gente que no debía", destacó el diputado.



De acuerdo con la AIG, el procesador duplicó en algunos casos un pago doble. Ahora con la beca digital que se está pagando se están haciendo las disminuciones para que haya un balance.



Ayer, funcionarios de la AIG evitaron brindar más detalles sobre el proceso alegando que actualmente hay una investigación en marcha con el Ministerio Público.



Por su parte Vásquez advirtió que parte de ese dinero no se podrá recuperar, mientras los responsable siguen sin brindar explicaciones claras.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!