Más de 100 policías han sido destituidos tras ser investigados

Entre el 2024 y lo que va de este 2025 hay más de 900 investigaciones contra policías por parte de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó a este medio que todos los días se reciben denuncias, las cuales son evaluadas por la DRP.

Fernández agregó que a los casos que tienen sustento se les da el curso para ser investigados.

El jefe de la Policía agregó que durante el 2024 más de 100 uniformados fueron desvinculados del estamento de seguridad al comprobársele algún tipo de falta.

Investigaciones

Uno de los casos más recientes fue la denuncia por las lesiones personales presentada por el fotógrafo Aubrey Baxter, durante una protesta contra el contrato minero, que se registró en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (AN).

La denuncia de Baxter fue archivada, debido a que no se pudo vincular a ningún agente policial con las lesiones que sufrió el fotógrafo en medio de los disturbios.

La DRP no pudo identificar a la unidad policial que efectuó el disparo que lesionó a Baxter en el rostro.'



Durante el 2024, 970 miembros de la Policía fueron investigados por procesos disciplinarios internos, 123 han sido destituidos y 92 están en proceso de destitución.



Recientemente se han generado denuncias contra policías por supuesto abuso de autoridad durante el ejercicio de su labor.



Otro de los argumentos fue que ninguno de los testigos entrevistados pudo precisar la identidad de la persona responsable de las lesiones ocasionadas al fotógrafo.

Otro de los casos destacados es la querella presentada por la Universidad de Panamá (UP), a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, ante el Ministerio Público contra la Policía por supuesto abuso de autoridad, violación de la autonomía universitaria y restricción del libre tránsito. Esta acción legal se produjo tras una manifestación contra la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En medio de la manifestación se dio un altercado entre un oficial de la policía y varios estudiantes. De igual manera, la entidad presentó una denuncia por lesiones personales contra uno y obstrucción de la labor policial.

A los 755 policías que no fueron destituidos, se aplicaron sanciones, pero no se les separó de la entidad debido a que la DRP determinó que no había méritos para su destitución.

En el 2022, la DRP recomendó la destitución de cuatro agentes (dos sargentos segundos y dos cabos segundos) por haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente de 17 años.

La DRP cuenta con un departamento de contrainteligencia que se encarga de monitorear a los agentes que han sido despedidos y reportar cualquier situación que ponga en peligro la seguridad interna. El proceso de investigación se apoya con el polígrafo para contar con respuestas más confiables.

El reglamento disciplinario de la Policía tiene 247 conductas prohibidas. Los uniformados tienen la obligación de cumplirlas.