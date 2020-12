Metro de Panamá ajusta horario y cerrará por cuarentena total

A partir de hoy, el Metro de Panamá implementó un cambio en su horario de operación atendiendo la restricción de movilidad que rige en todo el país hasta el próximo 4 de enero de 2021.

De esta manera, desde hoy y hasta el jueves 24 de diciembre, el Metro de Panamá brindará el servicio en un horario de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Mientras que del viernes 25 de diciembre al domingo 27 de diciembre estará cerrado por cuarentena total.

El lunes 28 de diciembre hasta el jueves 31 retomará el horario de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. para cerrar el día 1 de enero al domingo 3 de enero del 2021.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1684 del 20 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud reforzó las medidas de restricciones a nivel nacional, con el fin de contrarrestar los niveles de contagios con la COVID-19 en medio de las celebraciones de fin de año.

El documento que establece un toque de queda de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., el ingreso por género a los centro comerciales, supermercados y farmacias, la instalación de cercos sanitarios hacia el interior del país, también establece una cuarentena total del 24 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el lunes 28 de diciembre a las 5:00 a.m. y del 31 de diciembre hasta el 4 de enero del 2021.

La empresa Mi Bus también anunció los horarios de circulación durante las festividades de fin de año, y producto de la restricción de movilidad.

Del 18 al 27 de diciembre la circulación de los buses será de 4:00 a.m. a 12:00 m.n., mientras que en la provincia de Colón será de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

El 25 de diciembre, el horario será de 5:00 a.m. a 12:00 m.n. y en Colón de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; mientras que, del 26 al 27 de diciembre, el horario de operación en Panamá será de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 m.n.

Mientras que en Colón será de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.