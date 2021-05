Ministra de Educación: La idea es poder mitigar y resguardar a la comunidad educativa

La decisión de aplazar el inicio de las clases semipresenciales en 22 centros escolares se tomó con la finalidad de mitigar el avance de la covid-19 y resguardar a las comunidades.

Así lo explicó la ministra de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos, tras la medida anunciada ayer, sábado.

“Se debe a la observación, al aumento de la tasa de la covid-19 en donde tenemos 22 centros educativos. La idea es poder mitigar y resguardar a la comunidad educativa de esos aforos, porque esa modalidad semipresencial iba a implicar una cantidad diferente de estudiantes a la que en este momento está asistiendo en las diferentes acciones de las tutorías”, aseguró Gorday de Villalobos.

Para mañana, lunes 31 de mayo, se tenía previsto que unas 100 escuelas, entre colegios públicos y privados, retornaran de forma gradual a las clases semipresenciales. Sin embargo, solo 78 lo harán de acuerdo con el informe del Meduca.

La medida de suspender las clases presenciales en estos plantes se tomó tras reunión sostenida entre la ministra de Educación y el titular de Salud, Luis Francisco Sucre, pero a su vez se descartó, por el momento, tomar decisiones similares en otras regiones.

Las disposiciones de aplazar el inicio de clases semipresenciales aplican a escuelas del sector público y particular como: Academia Interamericana de Panamá (Juan Díaz), Juan E. Jiménez (24 de diciembre), Marcia Cañellas y Metropolitan School of Panamá y Juan Arturo Martinelli (Pedregal), Instituto Albert Einstein (San Francisco), Isaac Rabín y Kings College Panama (Ancón), C.G.B.G. El Trencito del Saber ABC (Pacora), C.G.B.G San Juan de Pequení, C.E.B.G Victoriano Lorenzo, Emberá 2.60, La Tranquilla, Peña Blanca, Quebrada Ancha, San Juan de Pequení, Mono Congo (Chilibre), Liceo Francés (Veracruz), Academia Bilingüe de San Antonio, Colegio Bilingüe de Panamá, Internacional School of de Panamá (Rufina Alfaro) y escuela Río Tigre Abajo.

En el resto de las escuelas continúa la programación como estaba prevista y el Meduca mantendrá las acciones de los Comités Educativos Covid, para identificar las necesidades y prioridades de las escuelas, así como de la infraestructura, entre ellos los servicios de agua potable.

También se informó que la vacunación contra la covid-19 a personal docente continuará aplicándose como un mecanismo de protección y de control epidémico.

