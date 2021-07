Minsa anuncia flexibilización de medidas de restricción en diferentes puntos de Panamá

A partir del próximo 26 de julio habrá flexibilización de medidas de restricción en la región de Panamá Metro y en algunos distritos de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Colón, debido al descenso de contagios de covid-19.

Versión impresa

El anuncio fue hecho este martes por el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre, durante su comparecencia semanal emitida en cadena de televisión para todo el país.

El toque de queda en la región de Panamá Metro regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., mientras que el cierre de comercios es a las 11:00 p.m.

De acuerdo con Sucre, en el distrito de Alanje, en Chiriquí, el toque de queda quedará de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., mientras que en el resto de la provincia se mantiene de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto, en los distritos de Soná, La Mesa y Santiago, en la provincia de Veraguas, se levantará la cuarentena total de los domingos, pero se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En el resto de la provincia de Veraguas se mantienen las medidas establecidas.

Por último, Sucre confirmó que el distrito de Donoso, en Colón, el toque de queda comenzará a las 12:00 a.m. y finalizará a las 4:00 a.m. En el resto de los distritos de la costa atlántica se mantienen las medidas ya anunciadas anteriormente.

Para hoy se anunciaron 1,089 nuevos casos de covid-19 y 6 decesos por esta enfermedad en las últimas 24 horas

VEA TAMBIÉN: Covid-19: Panamá anuncia requisitos para ingreso de viajeros a partir de su esquema de vacunación

En lo que va de la pandemia, Panamá contabiliza 424,455 casos de covid-19 y 6,716 fallecidos.

Nuevas medidas que empezarán a regir a partir del 26 de julio de 2021, para la contención del #COVID19 en nuestro país. Parte 1.#ProtégetePanamá #UnidosVenceremos pic.twitter.com/WGRtOuz5qU— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) July 21, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!