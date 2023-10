Minsa: Miles de citas se han perdido en los últimos días

Miles de citas se han perdido en las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), debido a la situación que atraviesa el país.

Según el Departamento de Registros, alrededor de 714 citas se han dejado de atender en el Instituto Oncológico Nacional (ION), el cual mantiene el horario de atención de manera regular para los pacientes que requieran acudir, inclusive a la corta estancia.



En Bocas del Toro, de acuerdo con el último informe recibido, las atenciones se han dado de manera regular en esta provincia, por lo que por el momento no se han registrado afectaciones.



Colón reporta 605 citas perdidas en los 14 centros médicos existentes; mientras que, en Chiriquí, 498 personas no se presentaron a sus citas y 704 fueron canceladas.

En tanto, Los Santos, no reporta incidencias en cuanto a citas, pero en estos tres días, se han perdido 30 citas de pacientes en la unidad oncológica del Hospital Anita Moreno.



En Panamá Este, hasta las 10:00 a.m. se reportan 512 citas pérdidas; en Panamá Norte, en el Centro de Salud de Alcalde Díaz se han perdido 107 citas, mientras que en Chilibre 135.



San Miguelito reporta 301 citas no atendidas; las atenciones en Veraguas se han realizado de manera ininterrumpida, para evitar contratiempos al personal se le ubicó en instalaciones cercanas a sus casas; 432 personas no asistieron a las citas que tenían programadas y en la madrugada de este jueves en el Cuarto de Urgencias del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, se atendieron a 4 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 21 y 26 años.



El Minsa recalcó que esta situación afecta también el traslado de insumos y medicamentos a las distintas instalaciones y se reitera a la ciudadanía dar paso expedito de las ambulancias que realizan una labor humanitaria en el traslado de pacientes.

