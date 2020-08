Miviot suspende del cargo a José Ruiloba, el autor del audio de amenazas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó este lunes que, atendiendo al Reglamento Interno de la entidad y a propósito de la situación ocurrida con el colaborador José Ruiloba, se estableció una comisión para evaluar la falta y las posibles consecuencias, por lo que se determinó suspenderlo del cargo, sin derecho a salario.

Mediante un comunicado, el Miviot explicó que al funcionario se le aplicó el numeral c, del artículo 98 de las Sanciones Disciplinarias, del Título VIII del Régimen Disciplinario, referente a sanciones por la comisión de una falta administrativa, que señala: “consiste en la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo que aplica el superior inmediato al servidor público por reincidencia en faltas o la comisión de una falta grave”.

Ese mismo artículo agrega que la sanción debe ser formalizada, la cual ya fue firmada por el ministro del Miviot, Rogelio Paredes, mediante la Resolución Administrativa 394 de 17 de agosto de 2020.

“El Miviot, como entidad encargada del ordenamiento territorial y de brindar viviendas dignas y seguras en el país, reitera a la población su fiel compromiso con la ética y los valores, respetando a sus colaboradores y garantizando el funcionamiento sin coacciones de su personal, empeñado en ayudar a los más vulnerables”, explica el comunicado.

José Ruiloba, quien es jefe de personal del Miviot, fue el autor de un audio en el que amenaza con tomar acciones contra los funcionarios que no le dan “like” a las publicaciones del ministro de esta cartera, Rogelio Paredes, y a las del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

“En este grupo hay 161 personas, de las cuales el 90% trabaja en el Miviot, no es posible que el ministro, que es el jefe, suba una publicación y solo 20 a 30 personas de este grupo que trabajan en el ministerio y tienen instagram, ni siquiera puedan darle un ‘like’ al jefe”, advierte Ruiloba a los funcionarios.

El audio fue enviado por José Ruiloba a un grupo de WhatsApp de la entidad gubernamental, sin pensar que horas después se haría viral en redes sociales.

“Quiero que sepan que vamos a estar midiendo cada una de estas cosas y se tomaran las respectivas acciones. No me gusta amenazar a nadie, pero se los digo con toda la claridad del mundo hoy 12 de agosto, para que tomen conciencia y se pongan pilas”, prosiguió.

Luego, hizo un llamado a los funcionarios del Miviot: “Yo espero que revisen todos los días las publicaciones del señor ministro y las del señor presidente, y espero que cuando se revisen las redes, por lo menos los que son funcionarios de la institución, se vean los likes”.

La amenaza continuó: “Se los digo con toda la franqueza del mundo, después no se pregunten el porqué de las cosas, cuando miren para un lado y el compañero no esté, y se pregunten qué pasó, se acordarán de esta nota de voz y encontraran la respuesta. Ya saben, en guerra avisada no muere soldado”.

De acuerdo con la planilla de la Contraloría General de la República, José Ruiloba devenga un salario de 5 mil dólares.

Atendiendo al Reglamento Interno de la entidad, anunciamos la suspensión del cargo sin derecho a salario del colaborador José Ruiloba por la comisión de una falta grave. Reiteramos a la población nuestro compromiso con la ética y los valores. #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/DCItVsfYqr— Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (@MIVIOTPma) August 18, 2020

