Moscoso: 'Estábamos preparados para recibir el Canal'

Aquel martes, 14 de diciembre de 1999, cuando se dio el acto protocolar de la transferencia del Canal de Panamá, luego de la firma del documento, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le dijo a la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, unas palabras que la emocionaron: It's yours (es suyo).

"Créame que en ese momento sentí tantas emociones y sobretodo recordé aquellos muchachos que en la (avenida) 4 de julio, se sacrificaron para poner una bandera y me dio tanto dolor que ellos no estuvieran presente, porque eso era de ellos", rememoró la única mujer que ha ocupado la presidencia de Panamá.

Pasar de una épica frase, como la del presidente estadounidense, Theodore Roosevelt (1901-1909), quien pronunció "I took Panama (Tomé Panamá)" a "It's yours", de otro presidente norteamericano, como lo fue Carter, fallecido el pasado domingo y recordado por negociar los tratados del Canal, representa toda una historia de lucha de generaciones de panameños por conseguir la plena soberanía sobre todo nuestro territorio.

Luego de ese acontecimiento, dos semanas después, el viernes, 31 de diciembre, se hizo efecto lo dispuesto en uno de los tratados y el Canal pasaba a manos panameñas.

Moscoso recuerda que ese día llovió fuerte.

"Nos cayó un aguacero, empezó a llover y sentí que los que estaban allí abajo (en la colina del edificio de la Administración del Canal), querían todos escuchar, participar; gritaban ¡el Canal es de Panamá! y eso todavía al recordarlo me llena de tanta emoción", dijo a Panamá América.

Ese aguacero no aplacó la emoción de miles de panameños que de distintas partes del país se dieron cita en esa fecha especial para festejar la transferencia del Canal y el fin de la presencia del ejército estadounidense en nuestro suelo.

"Lo que Dios nos estaba dando, con esa agua, era bendición a nuestro país", reflexionó la exmandataria.

Moscoso acababa de tomar posesión como presidenta del país, tres meses atrás, y este evento siempre lo ha considerado como uno de sus principales momentos en su quinquenio de mandato.

"Doy gracias a Dios que me tocó a mí, pero lo recibí en nombre de miles y miles de panameños que habíamos esperado tantos años y tantos sacrificios que se habían hecho", expresó.

Cuando el reloj con el conteo regresivo marcó 0, al mediodía del último día del siglo, miles de panameños que se encontraban en los alrededores del edificio de la Administración rompieron el protocolo y subieron las escaleras y la colina donde se ubica el edificio, para llegar al sitio exacto en el que se realizó el evento y cantar el Himno Nacional ante la única bandera que ondeaba, luego de tantos años de estar acompañada, que fue la panameña.

Luego de 25 años, la expresidenta Moscoso afirmó, categóricamente, que aquellos que no creían que Panamá estaba preparado para administrar el Canal, se equivocaron.

"Se ha demostrado con creces que Panamá estaba preparado para recibir el Canal. Hoy día mire lo que tenemos ahí, una obra que siguió su curso, siguió ampliándose y todavía se puede ampliar más", exclamó.