Muere Alcides Rodríguez, legendario reportero gráfico y guardián de la historia visual panameña

El mundo del periodismo y la fotografía está de luto tras conocerse el fallecimiento del reconocido reportero gráfico Alcides Rodríguez, un profesional que dedicó gran parte de su vida a capturar con su cámara los acontecimientos que marcaron la historia reciente de Panamá.

Rodríguez descubrió desde muy joven su pasión por las bellas artes, inclinación que lo llevó a encontrar en la fotografía una forma de expresión y de servicio a la sociedad.

Desde 1981 ejerció con maestría el fotoperiodismo, desarrollando una extensa trayectoria en importantes medios de comunicación nacionales —como los diarios La Prensa y Editora Panamá América— y logrando que sus impactantes imágenes trascendieran fronteras al ser publicadas en medios internacionales.

Entre el arte y el periodismo

A lo largo de su carrera exploró diversos estilos, aunque siempre manifestó una especial pasión por la fotografía artística. Complementó su formación con estudios de dibujo, pintura y escultura, logrando especializarse en fotografía en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Panamá.

Además, siempre apostó por la excelencia académica, participando en seminarios de fotoperiodismo organizados por la Universidad de Panamá, Universidad de Kentucky y el Centro de Medios de Comunicación de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Una trayectoria multipremiada

Su ojo clínico y compromiso con la verdad lo hicieron acreedor de múltiples distinciones a lo largo de las décadas. Entre sus reconocimientos más destacados figuran:

Premio Victoria 2007: Otorgado por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) como Mejor Reportero Gráfico del Año.

Reconocimiento Municipal (2007): Entregado por el entonces alcalde Juan Carlos Navarro por su invaluable aporte a la libertad de expresión.

IX Premio Nacional Sony (2005): Auspiciado por el prestigioso Fórum de Periodistas de Panamá.

Durante décadas, Alcides Rodríguez documentó la realidad panameña desde detrás del lente, convirtiéndose en testigo de innumerables acontecimientos y dejando un legado imborrable para las nuevas generaciones de fotógrafos y periodistas.

Su partida deja un profundo vacío en el gremio periodístico, pero su historia de dedicación, profesionalismo y amor por la fotografía permanecerá viva para siempre a través de las poderosas imágenes que capturó durante toda una vida.