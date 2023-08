Muestran rechazo por nuevo ataque contra la libertad de expresión

El fallo que condenó al caricaturista Eduardo Narvaez, conocido como Edunar54, es considerado como un nuevo ataque contra la libertad de expresión y una manera de intimidar a los medios de comunicación opositores, así lo manifestó el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal.

Edunar54 fue hallado culpable por un Tribunal de Juicio, dentro de un proceso donde es acusado por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales psicológicas, en perjuicio de la exprocuradora, Kenia Isolda Porcell, la cual se vio afectada por una caricatura donde la comparaban con una modelo de nacionalidad rusa.

Bernal indicó que este fallo es un abierto atentado contra la libertad de expresión y una flagrante violación de un sinnúmero de normas locales, así como convenios internacionales.

Entre los convenios internacionales sobre la libertad de expresión que han sido violados con este fallo contra el caricaturista, están la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Chapultepec, la ley 22 del 2005, entre muchas otras.

Agregó el jurista que el proceso entablado por la exprocuradora en contra el caricaturista es amañado, viciado, distorsionado, ya que dentro de los Varelaleaks, están las revelaciones de las conversaciones que sostuvo la supuesta víctima, Kenia Isolda Porcell, con el exmandatario, Juan Carlos Varela, de como iban a proceder en contra del señor Edunar54.

Comentó que a pesar de esto, los fiscales, que según él, responden a criterios antidemocráticos y totalitarios como el de los jueces, han procedido a dictar una condena que cada minuto que pasa, sin que ese proceso sea declarado nulo, evidencia, el peligro y la espada de damocles que pesa sobre todo los ciudadanos, que en algún momento dado levantan su voz contra cualquier servidor público que puede llegar a sentirse ofendido.

De forma puntual, Bernal, afirmó que tiene grandes sospechas de que, en este caso, se contó con un fallo que fue dictado desde las altas esferas de la Corte Suprema de Justicia.'

69

años de edad tiene el caricaturista Edunar54, condenado en este caso. 96

meses de pena de prisión, es lo que está solicitando el Ministerio Público para Edunar54.

"No puedo creer que tres jueces se presten de esta manera tan desorbitada, por no decir de otra manera, sino que es por instrucciones que emanan de mentes más totalitarias que la que ellos puedan tener", argumentó Bernal.

El catedrático universitario calificó este fallo como un "acoso descarado" de parte del Ministerio Público (MP) y del Órgano Judicial, desde sus más altas autoridades, ya que aquí entra lo que se conoce como la teoría de la responsabilidad superior.

"Aquí no solamente los comunicadores sociales no escapan de estas amenazas, sino la población en general. Lo más triste para mí de todo esto, lo más doloroso, es el silencio de los distintos organismos de periodista y comunicadores del país, la Universidad de Panamá, las iglesias, etc., las cuales han guardado silencio con este fallo", dijo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Otro que reaccionó al fallo que condena al caricaturista Edunar54, fue el director de La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa.

El comunicador cuestionó la "defensa de amiguetes" con la libertad de expresión, que ejercen los gremios periodísticos en determinados casos.

Berroa señaló que hace unos días, fue un fallo en el caso New Business y en él que hay un claro efecto sobre la libertad de expresión, algo que fue advertido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sin embargo, los mismos se embetunaron de aceite con "el pronunciamiento que decía, pero no decía", justo porque se trataba de alguien que no está en el círculo de "amiguetes".

Aseveró que en este momento hay una petición de condena a un hombre que publica una especie de caricaturas y los gremios vuelven a hacerse de la vista gorda, porque no está en el círculo de "amiguetes".

"Pero la defensa de la libertad de expresión e información es una y no debe depender de si es amigo o enemigo, porque cualquier ataque vulnera este derecho fundamental del ser humano. No es la condena a la persona lo que está en juego; es la defensa de un derecho inalienable que debemos proteger. Seguir bajo la premisa de defender a unos y no a todos es un grave error", puntualizó.

Durante el juicio, Edunar54 reiteró que no le pedirá perdón a Porcell por la caricatura realizada.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!