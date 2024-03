Mujeres 'encarnan' la crisis estructural de la sociedad

Las mujeres panameñas ha encarnado la crisis estructural de la sociedad y la pauperización del Estado panameño, con altos niveles de desigualdades, advierte Dalys Batista de Pérez, Fundadora de la Unión Nacional de Mujeres Panameñas-UNAMUP este 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "Financiar los derechos de las mujeres: acelerar la igualdad".

Batista sostiene que las mujeres en Panamá siguen afectadas tras la pandemia de la covid-19 que expulsó a cientos de mujeres de la estabilidad laboral, condenándolas a vivir en la informalidad, muchas bajo un esquema de violencia doméstica, violencia de género, acosos y desigualdades laborales.

Una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para formar parte de la actividad económica continúa siendo la asunción mayoritaria de las responsabilidades domésticas y del cuidado, alertó el último informe Web Panamá del CoNEP y ENRED: "Las Mujeres en el Desarrollo Empresarial".

Para la psicóloga y dirigente, Priscila Vásquez, lo anterior imposibilita a la mujer acceder a una jubilación digna, considerando que muchas ingresan al mercado laboral después de la crianza de los hijos, lo que implica menos cotización en el sistema de seguridad social.

No obstante, para aquellas que se encuentran participando en el mercado laboral, emerge el fenómeno de la segregación laboral. Las mujeres se concentran en el comercio, la enseñanza, el servicio doméstico, la salud, el turismo y la agricultura.

Más allá, el 5to Estudio del Cumplimiento de las Disposiciones de la Ley 56 de 2017, presentado el año pasado por la Asociación Directoras de Panamá (ADP) constató que el 63% de empresas a las cuales les aplica la Ley, no contaba con el mínimo del 30% de mujeres en sus juntas directivas.

Además del desempleo, los bajos salarios y la limitaciones para acceder a puesto de mandos dentro de las estructuras empresariales, Luisa Fuente, coordinadora de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, agregó múltiples denuncias de extensas jornadas laborales que no son reconocidas en sus salarios, además la ausencia de los espacios de lactancia, que afecta principalmente a trabajadoras del sector comercio, turismo y servicio.

"Ser madre e incluso la edad también está pesando al momento de acceder a una vacante", advirtió Fuente de Convergencia Sindical.

La baja participación de la mujer en las elecciones generales de mayo del 2024, es otra muestra de que es un proceso que tampoco ha sido construido con igualdad de oportunidades, agregan las organizaciones de mujeres en Panamá.

Las mujeres representan menos del 10 % de las aspirantes a puestos de elección para la contienda electoral venidera, según datos de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá (Aparlexpa), principalmente, por la falta de respaldo dentro y fuera de sus colectivos, la violencia política y la falta de recursos económicos.

Las organizaciones feministas también se refirieron a la violencia doméstica, femicidios y muertes violentas de las mujeres. El año pasado cerró con 15 femicidios y 19 tentativas de femicidio.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Las organizaciones feministas, la Red de Mujeres Trabajadoras y mujeres independientes en Panamá, reconocen al Ministerio de la Mujer como otra conquista, no obstante, advierten que no dispone del presupuesto mínimo para garantizar una política de construcción de la igualdad. "En este momento, no tiene la capacidad para garantizar las demandas de la mujer", insistió. Para poder que funciones este ministerio exige voluntad política, recurso humano institucional y presupuesto, indicó.

Para las dirigente de la UNAMUP, el Ministerio de la Mujer no es más que una herramienta de la estructura de poder que no cuenta con los recursos del Estado , ni la voluntad política de los gobernantes para convertirlo en un ente que lidere las políticas de igualdad de género.

Según las Naciones Unidas se necesitan 360.000 millones de dólares más al año para lograr la igualdad de género. Si se redujeran las brechas de género el producto interno bruto (PIB) per cápita podría aumentar un 20%, mientras que cerrar las brechas en los cuidados y ampliar los servicios con empleos decentes podría generar casi 300 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de youtube!