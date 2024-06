Mulino detalla lo ocurrido con la planta eléctrica y condena mentiras

Los cargos públicos están cada vez más expuestos a la mentira y la difamación, advirtió este miércoles el presidente electo, José Raúl Mulino.



Mulino subrayó que él mismo fue objeto esta semana de falsos señalamientos, luego de solicitar la instalación de una plata eléctrica en su residencia.



La situación se presentó luego de tratar de buscar una solución a los temas de electricidad que enfrenta desde hace dos meses.



Para ello concretó la adquisición de esta planta eléctrica, lo que de inmediato fue interpretado por algunos como un servicio especial.



"No puedo estar sin luz, por mil razones. Llegó el muchachito de Foco a decir que Naturgy me reemplazó el sistema", comentó.



De acuerdo con Mulino, "no un piedrero, sino un experto sacó el cable de cobre y lo reemplazó por aluminio".



"Tuve que comprar una planta. Este infeliz salió a decir que Naturgy me la estaba regalando", puntualizó.



Según Mulino, la planta que aparece en las fotos la colocaron mientras se realizaban ciertos trabajos en el lugar.



"Eso no conviene, la mentira y la difamación", señaló el mandatario, que se comprometió a mejorar el servicio para todos los panameños.



Tampoco olvidó que durante la reciente campaña electoral hubo gran irrespeto. En este sentido expresó su satisfacción por no haber cruzado esa línea.



"No participé en las campañas sucias. Lo que me hicieron a mí y mi familia no tiene nombre", precisó.

