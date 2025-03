Mulino a manifestantes: 'el que no trabaja, no cobra'

El presidente José Raúl Mulino envió un mensaje a los grupos sociales que pretenden manifestarse este viernes 21 de marzo en rechazo a la sanción de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

“El que no trabaja, no cobra”, fueron las palabras del mandatario, quien afirma que los mismos grupos que hacen el llamado a huelga pertenecieron a la junta directiva de la CSS y no se preocuparon por su situación financiera.

El presidente reconoció que la propuesta del Legislativo “no es perfecta” pero supone una solución a la crisis que enfrenta la entidad y el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Además, señaló que se respetará el derecho a huelga que tienen todos los ciudadanos, pero también se garantizará el libre tránsito de terceros afectados por dichos cierres.

“Espero que protesten dentro de parámetros democráticos, pacíficos y civilizados”, dijo.