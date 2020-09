No habrá que temer al contagio de COVID-19 en hoteles hospitales

Con la reapertura de la actividad turística y de hotelería, surgen muchas interrogantes sobre los hoteles hospitales que alojan a pacientes positivos por COVID-19 y el tratamiento que se le dará a las habitaciones, una vez estos terminen su cuarentena.

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armando Rodríguez, explicó que aunque no todos los hoteles abrirán para la fecha programada, no hay que tener miedo al contagio por el COVID-19, ya que las medidas sanitarias que los hoteles utilizan a diario son bastante estrictas y los protocolos que el Ministrio de Salud (Minsa) ha implementado por la COVID-19 van a reforzar lo que ya se ha hecho por años.

Resaltó que los hoteles que han sido hospitales cuentan con habitaciones listas para ser ocupadas, ya que se han tomado una serie de medidas como: el cambio de los colchones, entre otros artículos que tienen la habitación, además de las cortinas, para evitar la contaminación y el riesgo de contagio con los enseres y afirmó que el Ministerio de Salud entrega los hoteles desinfectados.

"No hay que tener riesgo de contagio en los hoteles hospitales, ya que el protocolo sanitario es muy estricto, a diario se lavan las sábanas, se hace limpieza y en medio de la pandemia será más estricto el proceso", reiteró Rodríguez.

De los 14 hoteles que prestan el servicio de hospitales, actualmente quedan 11 y dependerá del Ministerio de Salud saber cuáles se entregarán para la apertura económica del turismo y cuáles seguirán como hoteles hospitales para los pacientes COVID-19 que deben estar aislados.

"El Minsa es quien lleva la estrategia de los hoteles hospitales en medio de la pandemia y además se han habilitado los centros de convenciones, sin embargo a pesar de la apertura hay hoteles que seguirán brindando el servicio de hospitales a las personas con coronavirus", aclaró.

En esta reapertura se estima que un 30% de los hoteles no va a abrir por diferentes razones, expresó el presidente de la Apatel, porque están esperando conocer cuáles van a ser las medidas laborales y económicas para poder planificar su apertura y va a depender también de cómo se comporte el flujo de visitantes.



El presidente de la Apatel, Armando Rodríguez, destacó que están listos para abrir, pero al principio no se verá un recibimiento masivo, sino progresivo. No se pueden abrir las 32 mil habitaciones, porque puede ser un caos para la economía del turismo.



La primera apertura será de algunos hoteles en el interior, que tendrán la ocupación de los vuelos y de turismo interno. Estos hoteles ya están listos.



Los que mantengan su ocupación con un mercado internacional no abrirán hasta que se dé la actividad turística internacional.



Hay que resaltar que este mercado también está a la espera de que el Ministerio de Turismo y Promtur presenten una estrategia para promover a Panamá como destino turístico seguro.

"No se puede abrir, si no vas a tener clientes, porque no vas a tener cómo pagar esa planilla", indicó.

Actualmente, la Cámara de Turismo, la Asociación de Profesionales de Eventos y la Apatel, están organizando una campaña para vender un proyecto que se llama "Panama, Best Practice", que consiste en dar a conocer las buenas prácticas de los protocolos que tiene el país. Es muy importante que se le venda al viajero que Panamá es seguridad y confianza.

Comentó que entre los protocolos que deben tener los hoteles para su reapertura está colocar las cámaras térmicas para la toma de temperatura, el check-in se hará por medio del celular y este será la llave para la habitación.

Además, la forma de pago será por vía electrónica. Pequeños hoteles y del interior están implementando este método, para no tener tanto contacto con el cliente durante el ingreso.