Nuevo contrato de los puertos de Balboa y Cristóbal respeta conquistas laborales

Las conquistas laborales de los colaboradores de los puertos de Balboa y Cristóbal serán respetados en el contrato transitorio que el Estado firmó con los nuevos operadores APMT Panamá y TIL Panamá, respectivamente, así lo aseguró José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas.

"El contrato de concesión transitorio es muy claro en cuanto a que la empresa concesionaria transitoria, en el caso de Balboa APM Terminals y TIL Panamá (Cristóbal), hará una sustitución patronal en la cual no solo le garantiza las plazas de empleo a los administrativos y operativos de ambas terminales, sino también sus derechos adquiridos y sus prestaciones laborales hasta el momento de la sustitución patronal", dijo Icaza en Telemetro Reporta.

Añadió que también reconoce el trabajo que han hecho los distintos sindicatos en las convenciones colectivas y esos acuerdos alcanzados en las convenciones colectivas también serán respetados.

En cuanto a la proyección que hace el gobierno sobre el movimiento de carga, Icaza fue muy positivo.

De acuerdo al ministro, Panamá perfectamente puede hacer un salto cuantitativo y cualitativo en el manejo y el volumen de carga en ambos puertos, así como los que están en el Pacífico y en el Atlántico sumado a la licitación que está llevando la Autoridad del Canal de Panamá que, según Icaza, ha despertado el interés de muchos operadores portuarios y navieras para el caso de lo que será Corosal Telfers.