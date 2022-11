Orador del Día de los Difuntos habló de 'hipocresía' y la pérdida de la capacidad de debatir

En medio de los actos protocolares del 2 de Noviembre, Día de los Difuntos, en el cementerio de Amador, el orador de fondo, el exembajador de Panamá en Washington, D.C., y embajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro, repasó el escenario económico, social y político que enfrenta el país, y arremetió contra lo que calificó de 'hipocresía', abusos e irrespeto.

Alfaro se refirió a la desigualdad económica que existe y que considera sacrifica a la mayoría de la sociedad, que aseguró castigada con brechas intolerables de prejuicios sociales imposibles de justificar.

Esta desigualdad se constituye en la nueva frontera de aspiración nacional que exige soluciones urgentes para corregir la injusticia y evitar el reclamo y la vergüenza cuando se incorpore al diálogo eterno entre pasadas y futuras generaciones, reflexionó.

El orador de los actos protocolares ante el Mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, advirtió el contraste que existe entre el respeto que inspira a los muertos y la falta de respeto entre los vivos que caracteriza a la sociedad panameña.

"Hemos perdido la capacidad de debatir. En el ámbito político se ha olvidado la sana costumbre del debate inteligente, el contraste de ideología, de políticas y medidas; de los problemas nacionales y sus soluciones, de la contraposición de legítimos intereses políticos y sociales", insistió.

Alfaro también se refirió a los polémicos diálogos sociales que han marcado la historia reciente, y los resultados.

"Intentamos diálogos que pese a su muy sanas intenciones devienen en agresiones verbales, imposiciones, descalificaciones, irrespeto y ofensas personales que desconocen los verdaderos intereses nacionales y terminan frustrados por su manifiesta hipocresía", dijo Alfaro ante la presencia del mandatario Laurentino Cortizo, miembros de su Gabinete y directores de instituciones y autoridades municipales.

"Hemos perdido el arte de la discusión constructiva, respetuosa. El argumento robusto se ha rendido ante el ataque con las armas del descrédito, descalificación y el irrespeto. El discurso respetuoso ha sido reemplazado por el insulto, que con justificación o sin ella, se lanza sin consideración a la honra de personas", agregó.

Y ahora, desconociendo una sana tradición panameña, se utiliza con saña y burla contra hombres y mujeres, y hasta con su familia e intimidad sin consideración a la sensibilidad de las personas, ni a la dignidad de sus cargos. El abuso no se transmite solo desde los medios masivos tradicionales, también asistido con las redes sociales y call center, cuestionó Alfaro.

Alfaro no restó importancia a la existencia real de los ataque políticos certeros y efectivos, pero desaprobó lo que calificó como insulto irrespetuoso que no deben refugiarse bajo el manto protector de las libertades de expresión y de prensa.

Este 2 de noviembre, el exembajador de Panamá en Washington, D.C., y embajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro los, resaltó los indiscutibles méritos del primer presidente de la República y los ilustres próceres, no obstante, aclaró que no se trata de un culto a su personalidad, si no como un homenaje en representación a todos aquellos a quienes estos honores en justicia corresponden. Hombre y mujeres panameños y extranjeros que nos antecedieron, que en sus momentos y circunstancias, con aciertos y desaciertos contribuyeron a las fundación de la Nación y forjaron nuestra nacionalidad.

Judy Meana, vicealcaldesa del Municipio de Panamá, calificó como un mensaje rescatable a la conciencia y a la necesidad de reflexión por parte de los panameños.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!