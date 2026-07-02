Organismo Electoral confirma a 17 decanos y ratifica a Moreno como Rector electo de la Universidad de Panamá

El presidente del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá (UP), el profesor Rufino Fernández, confirmó la elección de al menos diecisiete nuevos decanos y directores de centros regionales, al tiempo que se validó la victoria del profesor José Emilio Moreno como el Rector electo que conducirá los destinos de la institución académica.

A pesar de que el escrutinio de las actas de los distintos estamentos se extendió hasta altas horas de la madrugada, las tendencias irreversibles permitieron definir la estructura de las principales dependencias del campus central y las sedes provinciales, consolidando el triunfo de Moreno en la carrera por el rectorado.

Resultados oficiales: Decanatos del Campus Central

La junta electoral validó la victoria de los siguientes docentes para regir las facultades metropolitanas durante el próximo periodo institucional:

Derecho y Ciencias Políticas: Alexander Valencia.

Humanidades: Gloria de Ho.

Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO): Tamara Velazco.

Administración Pública: Donaldo Sinisterra (reelecto).

Arquitectura y Diseño: Lizando Castrellón.

Bellas Artes: Moisés Guevara.

Educación: Franklin De Gracia.

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología: José Robinson.

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Economía: Dayra Borrero.

Enfermería: Yolanda González.

Farmacia: Leida Barrios.

Informática, Electrónica y Comunicación: Gustavo Días.

Medicina: Oris de Calvo.

Odontología: Marcia Lorenzetti.

Medicina Veterinaria: Alexander Pérez.

Directores electos en Centros Regionales Universitarios (CRU)

En las sedes del interior del país y de la periferia metropolitana, los resultados validados quedaron configurados de la siguiente manera:

Panamá Oeste: Marcos Botacio (ganador por estrecho margen).

Azuero: Itza Camargo.

Bocas del Toro: Rolando Mora.

Coclé: Aristides Quijada.

Darién: Paúl Córdoba.

Los Santos: Edwin Díaz.

San Miguelito: Luis Acosta.

Retrasos en Ciencias Agropecuarias y evaluación del proceso

El presidente del Organismo Electoral detalló que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias se registró un inconveniente técnico, factor que retrasó de forma temporal la proclamación oficial del decano ganador para esa unidad académica.

Al evaluar las incidencias de la jornada, Fernández calificó los hechos menores como "problemitas característicos" de este tipo de eventos de masas.

Respecto a la polémica surgida por el color uniforme de las papeletas de votación, señalado por diversos sectores como un factor que se prestaba a la confusión, la autoridad electoral reconoció la validez de la crítica.

"Es cierto" (el riesgo de confusión), pero resalto que cada papeleta decía de forma clara en su texto a qué segmento electoral correspondía, ya fuera para el estamento de estudiantes, administrativos o docentes.

Finalmente, el profesor Fernández subrayó que fue notable la masiva asistencia de la comunidad estudiantil, registrándose filas kilométricas en Derecho, Humanidades y FAECO.

El próximo paso del calendario legal consistirá en el refrendo formal de los resultados por parte de la Gran Junta Nacional de Escrutinio en relación con la figura del Rector electo, José Emilio Moreno, seguido de la verificación de actas restantes y la correspondiente entrega de credenciales a los decanos electos.