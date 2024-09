Pacientes de la CSS: PROMED no cumple con insumos esenciales

Alonso Rodríguez, presidente del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), considera que la empresa Promoción Médica S.A. (PROMED) no califica para seguir prestando servicios debido a su incumplimiento en la entrega de insumos, tanto para los laboratorios de la Caja de Seguro Social (CSS) como para las salas de hemodiálisis.

Rodríguez mencionó que los pacientes de hemodiálisis también están sufriendo por estos incumplimientos, indicando que "el problema es que ellos dicen que no se les paga y nos cambian la calidad de los insumos". Además, afirmó que "últimamente ha habido ausencia de los ácidos", lo cual ha obligado a los pacientes a recurrir a contratistas alternativos.

Rodríguez también criticó la falta de soluciones a estos problemas, señalando que, a pesar de las reuniones con el gerente de Promed, "no hemos visto mejoras". Indicó que los pacientes están en una situación dependiente, ya que "no hay otros proveedores que les permitan abastecerse", dado que las máquinas utilizadas son exclusivas de Promed.

En relación con la construcción de nuevas salas de hemodiálisis, Rodríguez expresó que "la otra asociación insiste en que no ha sido transparente y que no llena la expectativa". Añadió que esta asociación, compuesta por pacientes transplantados, está defendiendo "indirectamente el proceso de contratos excepcionales directos".

Rodríguez concluyó que, basándose en la situación actual, la empresa Promed no debería recibir más oportunidades para continuar con los contratos. "Si yo fuera un director de la Caja de Seguro Social, no le daría más oportunidades; no califica con la calidad que necesitamos", afirmó.

La Caja de Seguro Social (CSS) decidió resolver administrativamente el contrato con la empresa Promoción Médica S.A. (PROMED) para el servicio de laboratorios debido a una serie de incumplimientos significativos. Se trata del contrato No. 1000603068-08-12-D.G., relacionado con el suministro de pruebas de química general, tal como quedó estipulado en la resolución emitida por la Dirección Nacional de Compras de la entidad.

Entre los incumplimientos señalados por la CSS, la empresa no cumplió con las entregas de productos contratados, realizándolas de manera parcial o incompleta, lo que generó desabastecimiento en diversos centros de distribución, según documentos e informes oficiales obtenidos por este medio de comunicación.

Además de los problemas relacionados con las entregas parciales, PROMED tampoco cumplió con la entrega del endoso de la fianza de cumplimiento, que debía realizarse en un plazo de cinco días hábiles desde el 11 de marzo de 2024. La empresa presentó el documento un mes después del plazo, el 26 de abril de 2024, lo que agravó la situación contractual y contribuyó a la decisión de la CSS de resolver el contrato.

Ante estos incumplimientos reiterados, la CSS inició el proceso de resolución administrativa e inhabilitó a PROMED por tres meses para participar en futuros actos públicos convocados por la institución para la adquisición de pruebas de química general. Esta medida tiene como objetivo salvaguardar el suministro de pruebas esenciales para el sistema de salud y evitar afectaciones a los pacientes que dependen de estos servicios.