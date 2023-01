Panamá, con retraso en Plan de Seguridad Vial

Panamá ha incumplido, en los dos últimos años, el Plan Mundial Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, al no presentar el Plan Nacional de Seguridad Vial para dicho periodo.

En agosto de 2021, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Contsevi), anunciaron el lanzamiento de este plan; sin embargo, a la fecha, no existe un documento como tal, en el cual se encuentre plasmado lo que contiene el mismo.

Dentro de este plan, se deben plasmar políticas públicas enfocadas en mejorar el tema de la seguridad vial, así como cumplir con 10 metas como país, en el periodo comprendido entre 2021 y 2030. Por ejemplo, que para el 2030 todos los vehículos nuevos que sean vendidos en Panamá deberían cumplir con una serie de estándares de seguridad, así como reducir a la mitad los automóviles que transiten por encima del límite de velocidad establecido.

Con esto se busca reducir las lesiones y muertes relacionadas al conducir con exceso de velocidad.

También se busca aumentar la proporción de motociclistas que usen cascos, subir la cantidad de personas que usen cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil, así como bajar la cantidad de accidentes y muertes relacionadas con conductores que consumen alcohol.

El país también debe presentar leyes enfocadas en restringir y prohibir el uso de teléfonos móviles cuando se está manejando.

Expertos en temas de seguridad vial indican que el no contar con este plan a la fecha, representa un atraso para Panamá en tan importante materia.'

Osiris Gratacós de Alvarado, cofundadora de la Fundación Educación Vial, aseguró que el tema de la educación vial es un "pendiente" que tiene Panamá desde hace años.

Indicó que hay gobiernos en donde este tema se toma con mayor intensidad y hay algunos que no.

"Si vemos las estadísticas es un tema que todavía tenemos que desarrollar con más fuerza, ya que cuando se habla de seguridad vial se exige que se trabaje de forma interinstitucional e intersectorial, lo que involucra a la sociedad civil, empresa privada y demás", dijo.

La experta expresó que el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, invita a que los gobiernos se tomen en serio este tema, que administren correctamente las vías con pilares que van desde vehículos e infraestructuras seguras, usuarios seguros, respuestas tras los accidentes y usuarios vulnerables.

De forma puntual recordó que en el 2021, las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud entregaron a Panamá el Decenio de Acción para la Seguridad Vial para que se nacionalizara, algo que en Panamá hasta la fecha no se ha realizado.

"Todos los otros países lo presentaron en el año 2021, ha pasado todo el 2022 y no logramos que en Panamá se divulgara el trabajo hecho del Plan Nacional del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, creo que eso, una vez que se haga, se debe entregar a todas las alcaldías e instituciones que tienen que ver con seguridad vial, para que la gente entienda como va el tema", puntualizó.

Afirmó que en Panamá hay una tremenda indiferencia hacia los usuarios vulnerables, que son los peatones, ciclistas, motorizados y las personas con alguna discapacidad.

"Tenemos un tema importante con la infraestructura inclusiva y segura, tenemos vías que todavía no tiene semáforos sonoros, rampas, losas podotáctiles, el tema de la atención tras los accidentes de tránsito también es importante, que las ambulancias y los servicios de emergencia lleguen a tiempo, en lo que los expertos en atención médica llaman la 'hora dorada' para que la persona tengan lesiones menos severa o que sobrevivan", aseveró.

Otro tema que Gratacós abordó fue sobre la jerarquización de las vías, la gestión de la velocidad y reducirla, teniendo en cuenta que donde hay un gran aforo peatonal, la misma se debe reducir.

"El desplazamiento en vehículos a motor, científicamente se ha comprobado que una persona puede sobrevivir a un atropello si es impactada a 30 kilómetros por hora, en su mayoría, si sobrepasa esa velocidad, tiene muchas menos posibilidades de sobrevivir", advirtió.

Consideró que si se analizan las cifras de tránsito en Panamá, se ve que la infracción más frecuente en el país es la velocidad.

Hasta el 26 de diciembre de 2022, se colocaron 174 mil 568 infracciones por exceso de velocidad. Mientras que en el tema de las víctimas fatales por accidentes de tránsito se dan por atropellos y atropello y fuga.

"Si tenemos la infracción número que es el exceso de velocidad y por otro lado, los que más pierden la vida son por atropello, algo tenemos que hacer para protegerlos. De hecho, cuando hablamos de las víctimas, aparte de que son por atropello, lo que se define es que son de género masculino y de 60 años hacia arriba", argumentó.

Ante esto, la cofundadora de la Fundación Educación Vial, acusó que eso lo quiere decir, es que se está siendo muy exigente con estas personas, al pretender querer que crucen rápido una vía o que se queden en una casa.

Puntos negros

Otro punto en el cual la experta hizo énfasis, son los llamados "puntos negros", que son los lugares en los cuales más muertes hay o pérdidas de vida hay en las carreteras.

"Una curiosidad que se da es que en la ciudad capital hay muchos más accidentes menores, pero en el interior, como son las carreteras abiertas, se dan menos accidentes, pero cuando se dan es con pérdidas de vida o lesiones graves, obviamente esto por el tema de la vía, de las velocidades y de dónde están ubicadas", dijo Gratacós.

La experta en temas viales precisó que la madrugada de los domingo registran la mayor cantidad de siniestros en automóviles y normalmente son atropellos.

En febrero

Este medio consultó a Ramón Tapia, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Contsevi), para saber qué ha pasado con Plan Decenio Nacional de Seguridad Vial 2021 - 2030 de Panamá y él mismo indicó que se lo estaban presentando al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el organismo que los ayudó con este tema.

Señaló que están en las últimas reuniones para lanzarlo de manera virtual.

"Eso ya está en el último borrador, el cual ya está listo, antes de que termine enero vamos a tener una nueva reunión con la gente del BID para ya diagramarlo y tener un documento formal", pronunció.

Recalcó que ese plan no se trata de un documento teórico, sino que tiene que consensuar y que durante la pandemia no pudieron hacer nada y no fue hasta finales del año 2021 que pudieron reunirse. Tapia señaló que quizás para el mes de febrero se pueda hacer la presentación de manera virtual del plan.

