Panamá envía segundo grupo de rescatistas y 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

Un total de 50 rescatistas y 2 unidades caninas partieron este sábado, 27 de junio, hacia Venezuela. Se suman así al primer equipo que se incorporó a las operaciones de búsqueda inmediata de personas desaparecidas entre los escombros, tras el terremoto que sacudió a la nación sudamericana.

Este primer grupo de ayuda registrado el viernes 26 de junio en el Reception and Departure Center (RDC) de las Naciones Unidas llegó pasadas las 11:00 p. m. al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde fue recibido por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill. Del total de este personal de apoyo, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) asignó a 09 unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate, especializadas en estructuras colapsadas, junto a 01 paramédico.

La aeronave AN-255 C212 AVIOCAR del SENAN y su tripulación permanecen en el aeropuerto venezolano, con 25 horas de vuelo a disposición del Estado destinadas al transporte de insumos, traslado de rescatistas y apoyo logístico. Paralelamente, la noche del viernes, el Consulado panameño coordinó la recepción de 34 personas que arribaron a Valencia en un vuelo comercial de COPA.

Logística y acopio de provisiones

Tras una exitosa jornada de recolección organizada por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar, donde ciudadanos panameños y residentes extranjeros aportaron enseres y alimentos, este sábado partieron las primeras 17 toneladas de provisiones vía marítima. Por su parte, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) movilizó furgones de carga al puerto para agilizar el traslado.

Otras donaciones recolectadas por diversas entidades, como el Ministerio de Seguridad Pública —que acopió artículos de higiene personal, papel higiénico, alimentos no perecederos, agua y ropa—, serán enviadas por vía aérea. Para garantizar la seguridad y fluidez del traslado hacia el aeropuerto de Panamá Pacífico, cadetes de la Policía Nacional y motorizados de la Dirección de Operaciones del Tránsito han escoltado los camiones de carga.

Ante el desborde de solidaridad, el centro de acopio principal debió suspender temporalmente la recepción de nuevos enseres para organizar y despachar lo acumulado. Sin embargo, la cadena logística continúa operando sin pausas en el Hub Humanitario, donde los aportes son clasificados en pallets para los vuelos salientes, liberando así espacio para recibir nuevas ayudas.