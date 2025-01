Panamá evoca el asunto del Canal al asumir su mandato de 2 años en el Consejo de Seguridad

Panamá evocó este jueves la soberanía del Canal al asumir su nuevo mandato de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en una ceremonia que tuvo lugar a la entrada del organismo en Nueva York.



El embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, no citó al presidente electo estadounidense Donald Trump, que ha amenazado a Panamá con retomar el control del canal, que cedió al país centroamericano en 1979, si este no baja las tarifas que los barcos pagan por el uso del canal, una vía vital para el comercio estadounidense y mundial.



Pero Alfaro dedicó seis minutos de su discurso a evocar la importancia para su país del canal, una infraestructura que "durante 25 años se ha gestionado sin ninguna interferencia de otro país o potencia mundial".



"Somos conscientes -añadió- de que seremos juzgados con severidad si no nos ponemos del lado correcto de la Historia, defendiendo los objetivos y principios de la carta de Naciones Unidas".



Sin embargo, y preguntado posteriormente por EFE, Alfaro dijo que Panamá no piensa por el momento llevar la polémica del Canal al Consejo de Seguridad.



"Es prematuro considerar esa posibilidad. Aún tendrían que pasar otras cosas para que se justifique traer este tema al Consejo", aclaró, pero al mismo tiempo reconoció que la reclamación de Trump tiene "una capacidad de polémica y conflicto" que su país no puede ignorar.



No haber evocado este jueves la cuestión del Canal, en la puerta "habría sido cobarde e hipócrita evitar ninguna referencia a un tema que todo el mundo tiene en mente ahora".



Panamá -como representante latinoamericano-, Grecia, Dinamarca, Pakistán y Somalia comienzan hoy un mandato de dos años como miembros no permanentes del Consejo, en sustitución de Ecuador, Mozambique, Malta, Japón y Suiza.



Los nuevos cinco miembros protagonizaron este jueves la ceremonia de colocación de sus banderas a la entrada del Consejo de Seguridad.