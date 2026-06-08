Panamá fortalece la integración regional en la reunión de directores de cooperación del SICA

Panamá, representada por Carlos Fitzgerald, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, participó en la segunda reunión de directores de Cooperación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada en El Salvador.

Durante el encuentro se abordaron temas clave de la agenda regional, entre ellos la firma de la recomendación relacionada con el Plan de Acción de Eficacia de la Cooperación Regional del SICA 2026-2028, la presentación de los informes de cooperación de 2025 y el estado de la cartera de proyectos en ejecución.

Asimismo, se suscribió el documento conceptual de la Comunidad de Prácticas del SICA, se presentó la propuesta de acuerdo para el Centro SICA-Corea y se validó la metodología para la preparación y ejecución de los foros de diálogo político y de cooperación.

Por otro lado, la reunión convocada por la Presidencia Pro Tempore del SICA, a cargo de la República Dominicana, sirvió para conmemorar el 25.º aniversario de las relaciones de cooperación entre España y el SICA, resaltando una alianza estratégica basada en el diálogo político, la confianza mutua y la visión compartida de desarrollo sostenible e integración regional.

Además, los delegados participaron en un panel de intercambio titulado “La arquitectura institucional de la cooperación en el SICA: Retos y oportunidades desde lo nacional hacia lo regional”, moderado por Carmen Marroquín, directora de Cooperación de la Secretaría General del SICA.

En ese sentido, Panamá reafirmó su compromiso con la integración regional y el fortalecimiento institucional, destacando la importancia de la cooperación como herramienta para enfrentar desafíos comunes y promover el desarrollo sostenible en Centroamérica.

De igual manera, la participación panameña se enriqueció con la presencia de la subdirectora de Cooperación Internacional, Yashira Ortega, quien acompañó a la delegación nacional en las discusiones estratégicas.