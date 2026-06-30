Panamá licita la rehabilitación de la Autopista Centenario y la vía Arraiján-La Chorrera por $606.5 millones

El Gobierno de Panamá dio luz verde al inicio de la licitación para el proyecto de "Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Autopista Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera". La obra, que se ejecutará bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), contempla una inversión inicial estimada en B/. 606.5 millones y busca aliviar la crisis de movilidad que sufren a diario miles de conductores entre la capital y Panamá Oeste.

El Ente Rector del Régimen de las APP aprobó el Informe Técnico Definitivo y el Pliego de Cargos, culminando así la fase de factibilidad de esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (Mop).

Mantenimiento garantizado por 30 años

Uno de los puntos clave del contrato es que la empresa que resulte ganadora no solo se encargará de las obras de reparación, sino que deberá garantizar el mantenimiento de la vía por un período de 30 años bajo estrictos estándares de desempeño.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó que este esquema busca romper con el ciclo tradicional de abandono de las obras públicas tras su inauguración:

"Estos proyectos se hacen con mantenimiento de 15, 20 o 30 años. Al final estamos quitando un peso importante a los próximos gobiernos y le damos una efectividad a que esos proyectos van a estar bien mantenidos para el buen uso del país".

Por su parte, el titular del MOP, José Luis Andrade, reconoció el impacto que el tráfico actual tiene sobre los ciudadanos, definiendo la situación como "el martirio que representa para los cientos de miles de panameños venir y regresar de Panamá a Panamá Oeste".

Impacto en empleo y tecnología vial

El proyecto abarca un total de 42.5 kilómetros divididos en seis tramos críticos. Según las proyecciones oficiales, el desarrollo de las obras generará más de 12,000 empleos entre directos e indirectos, lo que supondrá una importante inyección económica para las comunidades colindantes.

Además de las mejoras estructurales en el asfalto, la licitación incluye la instalación de una red de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Este componente tecnológico se utilizará para la gestión del tráfico en tiempo real y una atención más rápida de incidentes y colisiones en la vía.

La reunión del Ente Rector contó también con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional de APP (SNAPP), quienes fiscalizarán el proceso de adjudicación.