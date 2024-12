Panamá no tiene la 'obligación de recibir deportados de otras nacionalidades'

La Cancillería Panameña expresó a través de un comunicado que "Panamá no tiene obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña".

El comunicado de Cancillería responde a una serie de publicaciones de medios de Estados Unidos, los cuales indican que la administración entrante de Donald Trump está preparando una lista de países a los que podría deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos, según tres fuentes familiarizadas con los planes.

Según un reporte de Telemundo.com los países serían "Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada".

"Los planes podrían suponer que miles, si no cientos de miles, de emigrantes se vieran desplazados permanentemente a países donde no conocen a su gente ni su idioma y no tienen ninguna conexión con su cultura", agregó Telemundo.

Panamá expresó que "desea mantener relaciones con Estados Unidos siempre en el marco del respeto mutuo".

"Esta Cancillería entiende claramente que nuestra principal misión es proteger los interés de la República de Panamá", desacató la misiva.

Otras reacciones

El Gobierno de Bahamas se sumó al rechazo de la supuesta propuesta del presidente electo Trump, para que acepte vuelos de deportación de migrantes.

"Este asunto fue presentado al Gobierno de Bahamas, pero fue revisado y rechazado firmemente por el primer ministro (Philip Davis)", indicó el comunicado gubernamental.

Según la nota, Bahamas "simplemente no tiene los recursos para dar cabida a una solicitud de este tipo" y las prioridades del Gobierno siguen centradas en "abordar las preocupaciones del pueblo bahamés".

"Desde que el primer ministro rechazó esta propuesta, no ha habido más contactos ni conversaciones con el equipo de transición de Trump ni con ninguna otra entidad sobre este asunto", agregó el Gobierno de Bahamas.