Panamá registra 5,825 casos positivos de COVID-19 y 66 muertes en los últimos cinco días

En los últimos cinco días se han contabilizado 5,825 casos positivos de COVID-19 en Panamá y se han registrado 66 muertes por esta enfermedad.

Y es que el día jueves 19 de noviembre del presente año se presentaron 1,256 casos de COVID-19 y 15 muertes.

El viernes 20 de noviembre la cifra registrada fue de 1,200 casos y 10 muertes, según el informe del Ministerio de Salud (Minsa).

Para el sábado 21 de noviembre se contabilizaron 1,288 casos y 14 muertes, siendo la cifra más elevada de los últimos cinco días en Panamá.

En tanto el domingo 22 de noviembre los nuevos casos de COVID-19 fueron 1,206 y 11 muertes.

Finalmente el lunes 23 de noviembre se presentaron 875 casos y 16 muertes, siendo esta la cifra más baja de los últimos días, pero el número de fallecidos fue el más elevado.

El último informe del Minsa, destaca que se contabilizan 137,004 pacientes recuperados, 875 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 155,658.

El número de pruebas aplicadas este lunes fueron de 6,902, para un porcentaje de positividad de 12.7% y se registraron 16 nuevas defunciones, que totalizan 2,973 acumuladas y una letalidad del 1.9 %.

A nivel mundial se registran 37, 667,680 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 58, 955,436 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1, 393,407 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.4%.

Los casos activos suman 15,681. En aislamiento domiciliario se reportan 14,723 personas, de los cuales 14,040 se encuentran en casa y 683 en hoteles. Los hospitalizados suman 958 y de ellos 809 se encuentran en sala y 149 en unidades de cuidados intensivos.

En el informe epidemiológico del lunes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre hizo un llamado a la población a cumplir con las medidas de bioseguridad y los protocolos establecidos para el combate al virus, ante el repunte que se está presentando.

El titular de Salud reconoce que la mayoría de la población está cumpliendo con las medidas de bioseguridad y los protocolos, pero todavía existen grupos minoritarios que insisten en violar las normas.

El funcionario lamentó que algunos jóvenes estén participando en fiestas. Además que existen negocios que violan los horarios de apertura y que venden licor más allá de lo que está permitido.

Reitera que no se pueden hacer fiestas que representen aglomeraciones en las que muchas veces las personas no utilizan la mascarilla y que no guardan el distanciamiento físico requerido.

Una vez más recordó a la población que no se pueden hacer reuniones que involucren actividades festivas, corridas de toro, peleas de gallo, discotecas, bailes y otras por el riesgo que representa.