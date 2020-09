Panamá se "hará respetar" de FCC, que construye la Ciudad de la Salud

Panamá pretende "hacerse respetar" por la empresa española FCC, que construye la Ciudad de la Salud, y por eso la Caja de Seguro Social inició el proceso de resolución del contrato, a costa de las consecuencias que sean.

El presidente Laurentino Cortizo instruyó al director de la CSS, Enrique Lau Cortés: "hágase respetar" y advirtió que Panamá usará la Ciudad de Salud para enfrentar el COVID-19.

Lau Cortés reveló ayer que rechazan la acción de la empresa Fomento de Construcciones y Contrataciones de resolver unilateralmente el contrato, porque "el país quedaría desprotegido de cualquier reclamación" y le exigió reanudar la obra lo antes posible, ante la pandemia.

Resaltó que ha instruido a asesoría legal para que inicie un proceso de resolución administrativa del contrato, con lo cual rechazó las pretensiones del contratista.

"Se les envió una resolución del Ministerio de Salud donde se les autoriza reiniciar estas obras para terminar lo antes posible este proyecto", dijo.

Estas declaraciones se dieron luego de que la empresa FCC envió el 25 de agosto una notificación solicitando resolver unilateralmente el contrato y dar por terminado sus compromisos con la CSS, aduciendo causas de fuerza mayor, incluyendo la situación de la COVID-19.

FCC interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de Arbitraje en París, donde a través de un procedimiento de emergencia pretende evitar que la CSS pueda en algún momento ejercer la fianza de cumplimiento.'



El 4 de agosto se le solicitó al contratista FCC un informe y cotización de montos de algunas adecuaciones en la obra para enfrentar la COVID19. Pidieron 80 camas en UCI, 48 camas en UCRE y 152 camas para hospitalización. Lacompañía FCC, respondió ante la petición, que requieren de un contrato distinto, cuando el original establece que la CSS podría solicitar modificaciones a la obra.

FCC exige $65 millones por los 5 años que la obra estuvo parada.

Cifra que el presidente Cortizo aseguró es incorrecta. "Hablar de que Panamá le debe a FCC cierta cantidad de millones, es una burla y a los panameños hay que respetarlos", reiteró.

Para el especialista en Derecho Administrativo, Ernesto Cedeño, ningún contratista puede resolver el contrato, porque la Ley de Contrataciones Públicas solo permite la resolución administrativa por parte del Estado.

Precisó que lo que esbozó FCC no se ajusta a Derecho y por eso la CSS va a exigir el cumplimento de todos los efectos del contrato, porque es lo que está en la norma jurídica.

"La CSS no manifestó que va a resolver el contrato, pero lo podía hacer el Estado, entonces podría ejecutar la fianza de cumplimiento, la cual debe existir en esa obra, solo se hace exigible cuando se resuelve el contrato y es un asunto que la CSS no dijo, si la fianza estaba vigente o no", explicó Cedeño.

En tanto, el doctor Orlando Quintero aseguró que lo importante es que la CSS se comprometa a que la obra no quede parada en medio del litigio legal.