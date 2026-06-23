Panamá y Eslovaquia fortalecen lazos económicos en foro empresarial

El Ministerio de Comercio e Industrias, en conjunto con el gobierno nacional, participó en el Foro de Negocios Panamá–Eslovaquia, realizado como estrategia para atraer inversiones con motivo de la misión empresarial de ese país en territorio panameño. El encuentro buscó abrir nuevas oportunidades de cooperación y consolidar vínculos en sectores.

A lo largo del foro, el viceministro de Industrias y Comercio, Omar Torres, subrayó que estos espacios permiten posicionar a Panamá como un centro de negocios competitivo y confiable, conectado con los principales flujos de inversión internacional. Según dijo, la plataforma logística y jurídica del país continúa fortaleciéndose para atraer empresas y expandir operaciones regionales.

Por su parte, la delegación eslovaca estuvo encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, Juraj Blanár, acompañado por diplomáticos como Milan Cigáň, embajador en México con jurisdicción en Centroamérica, y Andrej Droba, embajador en Estados Unidos. También participó la asesora de Política Económica y Asuntos Culturales, Martina Prokopova.

Blanár enfatizó que esta primera misión empresarial marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, abriendo posibilidades de acercamiento entre ambos mercados. Aseguró que Panamá representa un hub logístico y financiero con alto potencial de desarrollo e innovación, lo que genera confianza para la inversión extranjera.

La delegación eslovaca estuvo conformada por más de una docena de empresas, provenientes de sectores como energía, ingeniería eléctrica, tecnologías de la información y comunicación, gestión ambiental, construcción y soluciones industriales. Estas áreas se alinean con tendencias globales como la transición energética, la sostenibilidad y la modernización de infraestructuras.

El foro empresarial fue coordinado por PROPANAMA del MICI, en conjunto con la Embajada de Eslovaquia en México. Durante las sesiones se presentaron las principales plataformas de inversión y comercio de Panamá, incluyendo regímenes como zonas francas, SEM y EMMA, además del programa de inversionista calificado y las capacidades logísticas del país.

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones bilaterales entre representantes del sector público y privado de ambos países, con el objetivo de identificar oportunidades concretas de cooperación, inversión y generación de negocios. Estos encuentros permitieron explorar proyectos conjuntos en áreas estratégicas para ambas economías.

La agenda de la misión empresarial contempló actividades orientadas a reforzar la confianza mutua y a proyectar a Panamá como un socio clave en la región.