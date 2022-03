Panameño Emigdio Quintero logra escapar de Kiev; ahora está más cerca de llegar a Polonia

Los sentimientos se entremezclan para el panameño Emigdio Quintero, quien vive la tranquilidad de haber dejado atrás la tensión de Kiev, pero también siente tristeza al recordar los gratos momentos experimentados en la capital ucraniana.

Quintero logró salir el martes de la metrópolis con destino a la ciudad de Lviv, ubicada a pocos kilómetros de Polonia, su nuevo destino.

Sin embargo, la ruta de escape de Kiev no fue una tarea sencilla. Arribó a la estación de tren sin siquiera saber si podría subir a los vagones. Quintero cuenta que en Ucrania actualmente los niños y las mujeres tienen prioridad, no los extranjeros.

"Me podían decir que no podía pasar. Tuve que tirarme de la plataforma porque el tren no paró en el lugar donde se decía que iba a hacerlo. Me tiré en medio de las vías y subí por la otra plataforma para poder llegar al tren", rememoró el panameño.

En medio de la incertidumbre, Emigdio cuenta con el apoyo de sus amigas ucranianas Dasha y Valeria, quienes le dijeron que sin él no se irían de Kiev.

A su llegada a Lviv, Quintero tuvo a su disposición un refugio gestionado por el hijo de una de sus amigas.

Por otro lado, el empresario recalcó que el gobierno panameño le presentó ocho puntos a través de los cuales podía acceder a Polonia, para luego completar su traslado a Varsovia.

"Iré a Polonia a evaluar los temas del negocio y a ver cómo hago con la expansión de mi empresa. Me gustaría ir a Panamá y comer arroz con pollo, ensalada y tomar una cerveza bien fría", expuso el panameño.

Quintero también aclaró que los ucranianos no son racistas ni pronazis, esto en relación con la desinformación que circula fuera del país.

