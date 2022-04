Personal del Hospital Santo Tomás hace advertencia al Gobierno

Personal del Hospital Santo Tomás (HST) se está preparando para marchar el próximo lunes 25 de abril hacia la Presidencia de la República, según ellos porque no se les está tomando en cuenta en la discusión del proyecto de Ley 550 sobre los patronatos que ya se elevó a segundo debate en la Asamblea Nacional.

Juan Carmelo Wong, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Santo Tomás, señaló que no ha habido muchos cambios.

"El Presidente vetó parcialmente el proyecto de Ley 550, vetó tres artículos el 1, el 9 y el 10, eso fue el 1 de abril, aupiciado por el Ministerio de Salud se dio una reunión con los señores diputados y los miembros de los patronatos y los directores médicos el dá 7 de abril donde se les indicó a lso patronatos que debían hacer algunas sugerencias para las objeciones que había hecho el señor presidente y así se hizo el día 12 de abril, los patronatos enviaron una serie de sugerencias, tanto para el artículo 1, 9 y 10 y fueron acogidos por la Asamblea, sin embargo el mismo 13, citan a una reunión, a mí me extraña porque del 12 al 13 hay un día, no creo que ellos hayan leído las sugerencias de los patronatos y se cita una reunión para el 19 de abril, donde prácticamente lo que había aportado los patronatos no se toma en cuenta y ya ellos tenían, digamos una serie de objeciones y eso es lo que ellos pasan para segundo debate", denunció Juan Wong.

El galeno manifestó que lo que han hecho los diputados hasta el momento es citar lo objetado por el presidente Laurentino Cortizo y hacer una corrección, lo que no satisface a los patronatos.

Agregó que: "Se plantea que esta Ley no se aplique a los patronatos ya existentes, pero no están de acuerdo los diputados y lo pasan a segundo debate. No se eliminan los actores políticos, se mantiene el representante de la Caja, se mantiene el representante de la Región de Salud, que era el objetivo de la crítica".

Ante esta situación los dirigentes del patronato y del personal del Hospital Santo Tomás se han mantenido en manifestaciones todos los mediodías y para el lunes 25 de abril han organizado una marcha hacia la Asamblea Nacional a las 3:00 p.m. y solicitarán en el hemiciclo que los atiendan.

Explicó:"Si los directores y patronos no hicieron posible que escuchen a los funcionarios de salud, que ponen la cuota de trabajo, hago un llamado a la ciudadanía y a los colegas que se unan a esta causa porque son nuestros puestos de trabajo".

Este proyecto ya había sido aprobado en tercer debate y el presidente Laurentino Cortizo lo vetó devolviéndolo a la Asamblea para que se hicieran las debidas correcciones.

