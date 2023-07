Piden a Cortizo asumir con responsabilidad crisis de la CSS

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) exige al gobierno del presidente Laurentino Cortizo asumir con responsabilidad y liderazgo la crisis que enfrenta la Caja de Seguros Social (CSS) para el sostenimiento del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

"Quedé pesimista en cuanto al discurso del presidente de la República", dijo el presidente la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Temístocles Rosas.

Si no existe la decisión, la iniciativa y la fortaleza política que puede impulsar el gobierno, no se va a resolver el problema de la Caja de Seguro Social, afirmó el líder del gremio empresarial.

Este gremio está a la espera del presupuesto general del Estado, para ver si existe alguna reserva para pagar las jubilaciones, que según los informes tienen como límite el 2024. Los informes advierten que las reservas no alcanzarán para pagar las jubilaciones a partir del 2024, señaló.

A mediados del 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) urgió al Estado panameño a identificar nuevas fuentes de financiamiento tras advertir el agotamiento en el 2024 de la reserva total del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD).

La OIT señaló que el gasto anual del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) es de aproximadamente un 2% del PIB, para la década del 2030 alcanzará un pico máximo de 3.9 %, a partir de allí el indicador empezará a descender hasta el cierre del Subsistema con el último pago de pensión.

La reducción progresiva de los cotizantes activos y los ingresos por contribuciones, el agotamiento en el 2024 de la reserva total del SEBD y el incremento acelerado esperado en la cantidad de nuevas pensiones, creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto del subsistema, indicó la OIT.

Para Rosas, las medidas coyunturales no serán la solución al problema. Hay que ser mucho más responsable, ponernos de acuerdo, presentar una propuesta de consenso con la sociedad y llevarlo a la asamblea, indicó.

El liderazgo del Gobierno Nacional tiene que hacerse sentir, insitió. El empresario no descató que en los que queda del actual gobierno no vaya a tocarse el tema y se deje para el próximo gobierno, lo que asu juicio no es la forma correcta.

El 1 de julio, en su mensaje a la Nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo calificó el tema de la Caja de Seguro Social como una decisión de gran trascendencia para el país y pidió sacar la política del tema.

"El Gobierno Nacional está preparado para participar en la Mesa del Diálogo por la CSS, del cual deben surgir propuestas viables que fortalezcan el programa IVM", dijo el mandatario.

“Respetuoso de la autonomía de la Caja de Seguro Social, el Gobierno Nacional ha dispuesto en el nuevo contrato con Minera Panamá asegurar para el sostenimiento del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, un aporte no menor a 190 millones de balboas por año, durante 20 años. Esto, además de mantener los otros aportes anuales del Gobierno Nacional a la Caja de Seguro Social”, manifestó.

Recientemente, la Alianza Pueblo Unido por la Vida acusó al Gobierno de desentenderse de los graves problemas de la CSS, tras el fracaso del diálogo convocado desde la dirección de la entidad.

