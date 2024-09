'Por mí que la publique mañana', advierte Mulino sobre lista de dueños de libretas de la LNB

Aunque la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LBN) anunció que una de sus primeras acciones a cargo de la institución sería la publicación de los nombres de todos los tenedores de libretas de chances y billetes, hasta la fecha, esto no ha sucedido y se desconoce su avance.

Con respecto a ello, el presidente José Raúl Mulino indicó que se comunicará con la directora, Saquina Jaramillo, para conocer el desarrollo de esta iniciativa.

Mulino señaló que no tiene ningún problema con que esta publicación se haga, al contrario, pidió que de ser posible se hiciera mañana mismo, afirmando que quienes tengan irregularidades deberán excusarse o dar las explicaciones correspondientes.

"No he conversado con ella, le voy a preguntar, pero por mí que la publique mañana si quiere, yo no tengo ningún problema", recalcó el mandatario.

La publicación del listado de dueños de libretas de la Lotería Nacional es esperada por vendedores, usuarios y sociedad en general, ya que, constantemente denuncian que las mismas no son otorgadas de manera transparente ni en cumplimiento de la razón social de la institución.

Según la reglamentación de la Lotería sólo se puede entregar una libreta por persona y quien tenga más deberá devolverla.

Otras de las medidas anunciadas por Jaramillo son la eliminación de la lotería electrónica Lotto y Pega 3 por generar grandes pérdidas a la institución, y la presentación de un proyecto de ley para que la venta clandestina del producto sea considerada como delito.

También se contempla el retorno de los sorteos al horario tradicional 1:00 p.m.

