¿Por qué es importante monitorear posibles cambios en las variantes de coronavirus?

La aparición de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 es un evento normal, pero su vigilancia genética en la región de las Américas debe continuar para detectar a tiempo cambios que puedan afectar las medidas de control, incluyendo a las vacunas, afirmó un grupo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Versión impresa

Jairo Méndez Rico, asesor de la OPS sobre enfermedades víricas emergentes, destacó que las mutaciones son naturales en el proceso de evolución y adaptación de los virus.

Cuando estas variantes tienen un impacto o riesgo potencial para la salud pública, se consideran variantes de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés). Las cuatro variantes de preocupación que se han detectado en las Américas incluyen las originadas en el Reino Unido (B 1.1.7), Sudáfrica (B.1.351), Brasil (P.1) e India (B.1.617).

Según la OPS, hasta ahora 37 países y territorios han confirmado la presencia de una o más de las cuatro variantes de preocupación. La variante B.1.1.7 fue confirmada en 34 países; la variante B.1.351 en 17, la variante P.1 en 21 países, y la variante B.1.617 en ocho.

"Aunque algunas (variantes de preocupación) han demostrado una mayor capacidad de replicación y transmisión, no son más agresivas o graves. Desde una perspectiva evolutiva, al virus no le interesa matar a su huésped. Hasta ahora, no hay pruebas suficientes para inferir que las vacunas actualmente disponibles no funcionan contra estas variantes", dijo Méndez.

Los especialistas recordaron que, a mayor nivel de transmisión del virus en las poblaciones, más probable será que se produzcan mutaciones virales y aparezcan nuevas variantes.

"Esta es una de las razones por las que frenar la transmisión es tan importante", añadió Méndez.

La OPS recalcó que en las Américas se conformó desde el inicio de la pandemia la red regional de vigilancia genómica de covid-19, con el fin de fortalecer la capacidad de secuenciación en los laboratorios participantes y establecer la secuenciación genómica rutinaria del SARS-CoV-2.

VEA TAMBIÉN: Panamá cierra de forma temporal su frontera con Colombia

La red se amplió significativamente para identificar y rastrear las variantes del virus y actualmente 22 países participan en ella, lo que ofrece una imagen mucho más robusta de las variantes que circulan en la región.

Como parte de la red, seis laboratorios regionales de referencia ayudan a los países con la secuenciación genómica de las variantes: Fiocruz en Brasil, el Instituto de Salud Pública en Chile, el InDRE en México, el Instituto Gorgas en Panamá, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en Atlanta, y la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago.

Distribución de los casos de #COVID19 por provincias y comarcas.

Miércoles 19 de mayo de 2021.#ProtégetePanamá#UnidosVenceremos pic.twitter.com/DtZtvYqvea— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) May 19, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!