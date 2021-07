¿Por qué la vacunación contra la covid-19 es mejor que la inmunidad natural?

La vacunación contra la covid-19 ofrece mayor protección que la inmunidad natural generada tras padecer la infección, explicó el investigador Eduardo Ortega-Barría.

Según el médico, la inoculación permite que el organismo se concentre en una sola proteína del virus y produzca anticuerpos más robustos.

"La vacunación es mejor que la infección natural. Cuando tú te infectas, el virus está produciendo múltiples proteínas y algunas de las proteínas intentan bloquear la respuesta inmune. Cuando te recuperas quedas protegido, pero esa protección dura menos tiempo y es menos intensa que cuando te vacunas", detalló Ortega-Barría en entrevista con SerTv Noticias.

En cuanto a las dosis requeridas, Ortega-Barría dijo que piensan que este virus evolucionará a un virus estacional, lo que implicaría inocular periódicamente a las personas. Sin embargo, la inmunización no sería anual. Consideran que en los siguientes dos o tres años no habrá necesidad de colocar una tercera dosis.

Esta tercera dosis, aclaró Barría, se estudia si la persona es inmunocomprometida o tiene otras patologías.

No vacunados llegan al hospital

Por otro lado, el doctor Gustavo Santamaría, director nacional de prestaciones en salud de la Caja de Seguro Social, recalcó que las personas que llegan al hospital son las que no han sido vacunadas.



"Ahora mismo tenemos una gran incidencia de pacientes que llegan a buscar servicios por la covid-19 y que son jóvenes. Esa es la población que justamente no se ha vacunado", comentó.

Santamaría precisó que la cifra de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es 135, un número alto para una sola enfermedad.

También destacó que hasta después de un año del contagio, los pacientes han tenido otros síndromes postcovid.

Entre el martes y miércoles, Panamá ha recibido 967,582 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. De ellas, 363,870 fueron a través de una negociación directa, otras 503,100 forman parte de una donación de Estados Unidos y 100,612 llegaron mediante el mecanismo Covax.

