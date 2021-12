Preocupación por constante basura en playas, pese a jornadas de limpieza

"Más me preocupa la fuente: de dónde viene toda la basura, que es de arriba; hay que hacer algo para que no baje al río, porque esto acá es un circuito sin fin; y yo ya he limpiado muchísimas veces, he ayudado, me he quedado hasta tarde limpiando, pero todo sigue siendo lo mismo", dijo Enrique Harten, un residente de Costa del Este que llegó al conocido mirador de las aves para hacer ejercicio, pero al ver una jornada de limpieza de playa en la zona, pidió una bolsa de basura y se puso a recoger.

Harten se unió a una iniciativa organizada por la compañía de telecomunicaciones Claro Panamá y la Fundación Limpia Panamá, realizada el domingo 5 de diciembre, en el marco del Día Internacional del Voluntariado; en la playa de Costa del Este, un área vulnerable, pues en la zona desembocan los desperdicios de los cuatro grandes ríos que recorren la ciudad de norte a sur; además, se trata de una zona residencial, comercial y turística concurrida por muchos panameños y extranjeros.

La jornada culminó con la recolección de aproximadamente cuatro toneladas de basura, entre bolsas y desechos sueltos: hierro, restos de línea blanca, muebles, zapatos que fue arrojado a un tanque de basura por medio de una cadena humana entre los voluntarios, el cual será recogido por la autoridad de aseo correspondiente.

De acuerdo con Yazuri Guido, presidenta de la Fundación Limpia Panamá es una pena llegar a los lugares y encontrarse con zonas llenas de basura, y más si las personas no están dispuestas a ayudar o a impedir que ocurra.

Aunque la fundación es joven, varias empresas e interesados se han acercado para emprender acciones que van en contra de la mala disposición de la basura en el país, de acuerdo con Guido, quien dijo que les motiva quienes se interesan y difundan el mensaje.

Para José Anel Cruvelier, gerente de Mercadeo de Claro Panamá es de gran valor la participación de sus voluntarios, quienes apartan tiempo en sus agendas en beneficio del país donde habitan.

"Realmente es lamentable y triste ver la cantidad de basura que viene a dar aquí, a las orillas de las ciudad en un área tan bonita. La falta de educación es la que nos lleva a esto, creo que esto es como un granito de arena que estamos aportando para mejorar esta situación, pero vamos a movernos más allá y nos queremos ir al tema de la educación para poder prevenir más", añadió Cruvelier.

Luz Fernández, especialista de Relaciones Públicas de Claro Panamá, admitió que la tarea no es fácil, pero están haciendo el esfuerzo para que sus voluntarios estén presentes.

"Estamos sumando acciones positivas que al final son importantes para generar un cambio. La ciudad de Panamá no son solo los edificios que vemos, hay un mundo detrás o alrededor de; y es triste que en un área tan bonita tengamos este problema", comentó.