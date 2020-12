Presidente Laurentino Cortizo dice que ni la COVID-19 lo detendrá y luego recula

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, envió un enérgico mensaje a la población este miércoles para que no baje la guardia ante el coronavirus, en medio del cual manifestó que si resultaba contagiado igual seguiría trabajando.

Cortizo aseguró que no está hecho para quedarse en casa. El inconveniente o la polémica que se originó tras sus declaraciones se fundamentó en que su actuar iría en contra de las normas de bioseguridad en las que tanto insiste el Ministerio de Salud (Minsa).

"Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en casa. A mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle", destacó Cortizo.

Más tarde, Cortizo reflexionó y a través de su Twitter puntualizó que, si resultaba infectado, con mayor razón cumpliría con la cuarentena.

En esta línea, recordó que en noviembre, cuando el huracán Eta azotó la zona occidental del país, se mantuvo en cuarentena para evitar exponer a otros.

"Hace un mes y por contacto directo cumplí mis 14 días de cuarentena, como lo establece el Minsa. Ser presidente conlleva riesgos que enfrento a diario. Con mayor razón, de salir positivo, cumpliré con la cuarentena establecida para seguir trabajando en todo el país", añadió.

El jefe del ejecutivo explicó que constantemente se somete a hisopados y que su labor continuará, pero con las precauciones recomendadas.

"Cada semana me realizan la prueba de COVID-19 por prevención y el día de hoy resultó negativa. Seguiré trabajando, recorriendo el país, con las precauciones necesarias y les reitero, de salir positivo haré mi cuarentena tal cual lo indican las autoridades de salud", precisó.

Por otro lado, Cortizo también se refirió a las aglomeraciones en un almacén de Bocas del Toro y en la frontera con Costa Rica. En este sentido dijo que tendrán que tomar medidas más drásticas, si la gente insiste en lo mismo.

"Hay que usar la cabeza, porque nos están obligando a tomar decisiones que no queremos tomar. A quién se le imagina cerrar economías, son medidas sumamente difíciles, pero es que si se sigue haciendo, nos toca a nosotros hacer", expresó.