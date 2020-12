Prominente científico panameño, Mahabir Gupta, fallece a causa de la COVID-19

El reconocido investigador panameño, nacido en la India, Mahabir Gupta, falleció esta semana debido a la COVID-19.

Gupta ingresó al hospital hace semanas y ayer, lunes 14 de diciembre, murió por hipertensión pulmonar.

El científico fue profesor emérito de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, además de miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación y fundador de múltiples asociaciones científicas, entre las que destaca la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac).

Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá, lamentó el deceso de Gupta.

"En mi opinión el más grande investigador no solo de la Universidad de Panamá, sino del país. Fue miembro de la Directiva de la Academia Mundial de Ciencias. El primer centroamericano en lograr este reconocimiento", escribió Flores.

Por su parte la farmacéutica y profesora Ivonne Torres recordó el legado del investigador.

"Fue profesor de Farmacognosia de generaciones de farmacéuticos y una de las personas por la que nos introducimos al mundo de la investigación en productos naturales. Una gran pérdida sin duda alguna", expresó.

El infectólogo Eduardo Ortega-Barría rememoró su pasión por resaltar la flora panameña.

VEA TAMBIÉN: ¿Por qué el Gobierno decidió excluir a los menores de 25 años dependientes del bono solidario?

"Panamá pierde a uno de sus investigadores más productivos, maestro de generaciones de estudiantes de farmacia; siempre buscando como agregar valor a la flora panameña a través de la búsqueda de productos naturales con actividad biológica", expuso.

Hoy falleció el Dr. Mahabir Gupta. En mi opinión el mas grande investigador no sólo de la Universidad de Panamá, si no del país. Fue miembro de la Directiva de la Academia Mundial de Ciencias. El primer centroamericano en lograr este reconocimiento. pic.twitter.com/aBwRPIh6cz— Eduardo Flores C. (@eflorescastro) December 15, 2020