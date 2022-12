¿Qué buscaron más los panameños en Google durante 2022?

La covid-19 y los temas en torno a la pandemia poco a poco ceden terreno en Panamá, donde su población trata de regresar a la normalidad.

En 2022, de acuerdo con información de Google, los temas más buscados se relacionaron con las eliminatorias mundialistas, confiriéndole un lugar estelar a los deportes. Aunque el conflicto bélico en Ucrania, la sonada boda de la diputada Kayra Harding y la enfermedad del presidente Laurentino Cortizo también interesaron a los panameños.

El top-10 de términos en Panamá estuvo dominado por las siguientes palabras: mundial, eliminatorias Concacaf, Panamá vs. México, Panamá vs. Costa Rica, Liverpool, eliminatorias Conmebol, Jeffrey Dahmer, Ucrania, Panamá vs. Honduras y Reina Isabel.

Para Luis Ronces, gerente de Comunicación de Producto de Google, se trata de una reconexión y volver a lo que habíamos dejado atrás antes de que el virus irrumpiera.

"Definimos la temática 2022 como el año de resurgir, porque nos damos cuenta que las personas alrededor del mundo ya comienzan a buscar temas que no solo tienen que ver con salud. La covid-19 ya no domina las listas", dijo Ronces a Panamá América.

Pasando al apartado de personas, las figuras (vivas) más solicitadas fueron Shakira, Johnny Deep, Simon Leviev, Amber Heard, Will Smith, Chris Rock, Príncipe de Ghana, Clara Chia Marti, Kurt Russell y Putin.

A tener en cuenta que la búsqueda "Príncipe de Ghana" hace referencia al esposo de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, quien tras entrar en el radar público generó gran expectación.

Por otra parte, ni siquiera en el departamento de salud la covid-19 fue lo más buscado de este año. Según Google, el podio lo ocupan: síndrome mielodisplásico, viruela del mono y alopecia.

El síndrome mielodisplásico reventó los buscadores de los istmeños cuando en junio, el presidente Laurentino Cortizo informó que padecía esta enfermedad, por la cual ha estado recibiendo tratamiento en Estados Unidos.

Completan el apartado de salud palabras como ómicron síntomas, oxiuros, hepatitis, centro de vacunación Panamá, afasia, flurona y lepra.

La lista de búsqueda sobre las personas que fallecieron está integrada por la Reina Isabel, Anne Heche, Aaron Carter, Freddy Rincón, Diego Verdaguer, Diego Bertie, Bob Saget, Taylor Hawkins, Ray Liotta y Olivia Newton.

Mientras que los intereses vinculados con el cine y televisión fueron: Jeffrey Dahmer, Euphoria, Jurassic World, Black Adam, Moon Knight, Encanto, Eternals, Top Gun, The Sandman y Minions.

Volviendo al tema deportivo, las búsquedas sobre partidos se centraron en: Panamá vs. México, Panamá vs. Costa Rica, Panamá vs. Honduras, Panamá vs. Jamaica, Argentina vs. Arabia Saudita y Panamá vs. Canadá.

No faltaron tampoco indagaciones relacionadas con Costa Rica vs. Nueva Zelanda, Portugal vs. Ghana, México vs. Polonia y Real Madrid vs. Barcelona.

Un minucioso proceso

Las listas están conformadas mediante la exploración y el análisis de las miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el buscador. Para ello se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends. Luego se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir las categorías que reflejen mejor el espíritu del año.

Luis Ronces agrega que detrás de estas listas hay todo un proceso de curaduría para el que Google entrena a los responsables.

Ello permite sacar los términos repetidos o explícitos, así como cosas que no tienen una cabida o no se ajustan con las políticas de la empresa.

"A nosotros nos interesa que estas listas generen un reflejo real del contexto en el que vivimos y conocer cómo la conversación digital puede ayudarnos a entender los temas prioritarios para cada región", expuso Ronces.

El ejecutivo invitó a los interesados a acceder a este listado o al de años previos para hacer las comparativas a través del tiempo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!