¿Qué criterios emplea el Minsa para aislar a los contagiados con la viruela del mono?

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró este martes que no es necesario aislar a todos los contagiados con la viruela del mono, no obstante, hay situaciones en las que se amerita.

Sucre recordó que en la Ciudad de Panamá se ha establecido una sala especial para atender esta enfermedad en concreto, el cual se ubica en el hospital San Miguel Árcangel.

Con respecto a las recomendaciones de aislamiento, el ministro expuso que estas se dirigen hacia personas con posibilidad de complicarse debido a que tienen un sistema inmune deprimido, las que viven en hacinamiento o que no pueden tener un aislamiento correcto en sus residencias, así como en las que no hay confiabilidad de que permanecerán en casa.

Hasta hoy, el Minsa solo ha internado en el San Miguel Arcángel a dos pacientes. En Panamá existen hasta el momento 10 casos de viruela símica.

Sucre confirmó que los 10 casos se han presentado en hombres jóvenes y la vía principal de transmisión han sido las relaciones sexuales. El último fue un contagio comunitario.

En esta línea, al alto funcionario reconoció que la situación descrita hace que se salga un poco del cuidado del Minsa y recomendó a cada quien poner de su parte. La entidad sanitaria seguirá trabajando en la trazabilidad.



El titular de salud no descarta que los casos aumenten, aunque las proyecciones no se pueden estimar. Espera que los positivos no avancen con rapidez.

Actualmente Panamá trabaja con la Organización Panamericana de la Salud en la adquisición de mil vacunas contra este virus. La fecha exacta aún no se ha determinado.

Estos inmunizadores se destinarán a la población más vulnerable que desee colocársela.

