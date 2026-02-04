Realizan trabajos de parcheo en avenida Ramón Arias y avenida La Amistad

El plan de mantenimiento vial en la ciudad de Panamá y los trabajos de parcheo en la avenida Ramón Arias y la avenida La Amistad, continúan con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de estas importantes arterias.

En la avenida Ramón Arias, El Carmen, zona de gran relevancia para la movilidad de miles de conductores, se colocó carpeta asfáltica mediante la aplicación de ocho toneladas de asfalto caliente, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en un comunicado.

Estas acciones dan respuesta a las necesidades de cientos de conductores que transitan diariamente por este punto de alta convergencia vehicular, el cual conecta con vías como la avenida Simón Bolívar, la avenida de los Periodistas y la avenida Ricardo J. Alfaro.

De manera paralela, se atendieron 2 kilómetros lineales con las cuadrillas del camión Durapatcher, desde el Centro Cultural Chino Panameño hasta la rotonda de Clayton, en ambos sentidos de la vía.

Las intervenciones se efectuaron en horas de la mañana de este miércoles y fueron ejecutadas por las cuadrillas de Mantenimiento de la Dirección Regional de San Miguelito, en coordinación con la Dirección de Metrovial, como parte del Plan de Verano 2026, que busca atender los puntos críticos identificados en la red vial del área urbana que requieren atención por parte del MOP.