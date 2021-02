René Quevedo: La covid-19 arruinará más gente de la que enfermará

Versión impresa

Al país le tomará más de seis años recuperarse de la masacre laboral que ha dejado la pandemia, en medio de un distanciamiento entre el Gobierno y el sector empresarial que ve cómo el 40% de sus plazas de empleos desaparece en los últimos once meses. Más gente morirá de hambre que del virus de la covid-19, dijo el consultor empresarial, René Quevedo quien habla a El Trino sobre la situación laboral en Panamá.

¿Qué nos ha dejado la pandemia en el tema laboral?

El covid-19 ha venido a acelerar tendencias que ya venían desde hace algún tiempo en el país. El año pasado la covid-19 eliminó 289 mil empleos, y dado a que la planilla estatal no varió, todo el impacto lo recibió el sector privado, que perdió 259 mil empleos formales. Antes de medio año el sector privado habrá perdido 40% de sus empleados formales. La verdadera tragedia de la covid-19 es la destrucción masiva de empleos. Estamos ante una catástrofe laboral sin precedente, cuyas dimensiones sociales a penas empezamos entender.

¿Qué tan efectivo han sido estas medidas del gobierno para preservar empleos?

Tenemos que entender que hemos seguido las medidas más severas de Latinoamérica y pagado el precio más alto. Las cuarentenas y los toque de queda han costado hasta ahora, 300 mil empleos y se van a llevar más. El Mitradel ha hecho un tremendo trabajo dentro de lo que puede, pero el problema es que no puede decretar la reactivación económica y laboral sin sostenibilidad financiera. Lo que va a permitir que estos contratos se reactiven es si hay movimiento económico, de lo contrario, podemos hacer lo que queramos en materia de leyes.

Cinco viernes libres de los meses venideros para reactivar la economía. ¿Tendrá algún impacto en el tema laboral?

Es una locura y no tiene ningún sentido, nosotros necesitamos trabajar no descansar. Desde la Asamblea Nacional no vamos a reactivar la economía, eso es un mal chiste. Si el Gobierno y la Asamblea quieren ayudar, que eliminen las cuarentenas y los toques de queda que ya suficientes daños laboral han hecho.

¿Existe las condiciones para que empresas puedan pensar en un límite para la reactivación laboral?

El nivel de empleomanía que tenemos hoy en la empresa privada es menor a la que teníamos en agosto de 2006. ¿Podremos recuperar los niveles económicos este año? No es viable, no ocurrirá. Estamos creando falsas expectativas, y con absoluta certeza digo, que la mitad de los contratos suspendidos hoy, se refieren a empleos que no existen. La reactivación de contratos dependerá del nivel de confianza y cada vez que se habla de cierre significa que alguien pierde el empleo, o alguien no va a ser contratado.

¿En qué sectores económicos se han registrado la mayor pérdida de empleos?

Tres de cada cuatro empleos se han perdido en los sectores más vulnerable a las restricciones de movilidad: comercio, la logística, el turismo, la construcción, el entretenimiento. Estamos ante una catástrofe laboral, ya no podemos hablar de reactivación económica, tenemos que hablar de reconstrucción económica. Todas las facturas laborales de la covid-19 la seguirá pagando el sector privado.

¿Qué diferencia habría hecho una reducción en la planilla estatal?

Tenemos una planilla estatal totalmente desbordada. Que hubiéramos tenido más desempleo, seguro sí, pero pudieron haber agarrado parte de ese gasto y llevarlo a inversiones que tuvieran impacto productivo como las obras de infraestructuras.

¿Cómo sería la dinámica para una posible recuperación post pandemia?

Mantener 18.5% de desempleo en los próximos cinco años, significa que nosotros vamos a tener que generar 49 mil empleos por año, 4 mil más que el histórico, solamente para quedarnos como estamos. Si queremos reducir el desempleo al 2025 a un 10%, tenemos que generar 85 mil empleos por año, 40 mil más que el promedio.

¿Cómo está el mercado laboral para los jóvenes profesionales?

Lamentablemente tenemos un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país históricamente. Hace 10 años los jóvenes obtenían uno de cada 4 empleos generados por la economía, en el 2019 antes de la pandemia uno de cada 27 de cada empleo generado. De tal manera, que hoy el empleo juvenil es una crisis dentro de otra crisis.

¿Cómo puede el Estado aliviar el estrés financiero para muchas familias en medio de la pandemia?

Lo primero es calmarnos y entender que esto va a pasar. No podemos hacernos falsas expectativas, hemos tenido la economía paralizada durante 10 meses. No esperemos que el gobierno lo va a resolver, el camino es emprender de lo que sea, el empleo asalariado va en vía de extinción y seguirá contrayéndose. Lo único que podemos pedirle al gobierno es que nos dejen trabajar y elimine las restricciones de movilidad.

Diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) y los estragos de la pandemia ¿Cómo debe abordarse?

Obviamente la solución no está en el empleo asalariado. La llave de la CSS la tienen los informales. El futuro de la CSS está en mano de los trabajadores informales que es el 92% de la generación de empleo del país en la última década.

¿Está el Gobierno escuchando los buenos consejos?

El gobierno quizás tiene que mantener una línea, y a mi juicio un poco ambiguo en el manejo de la información, pero la verdad es una sola, estamos ante una destrucción masiva de los empleos formales, eso hay que encararlo. Hay que salir del cliché de campaña y encarar la realidad. No podemos crear falsa expectativas que no existen, hay que crear optimismo, eso se construye basándose en la confianza. La realidad es muy clara.

Divorcio entre la empresa privada y el gobierno, ¿realidad o percepción?

Es real. Mi impresión es que el gobierno, con todo respeto, está mirando otra película. No tiene sentido hablar de remodelar la casa y cambiar la cocina cuando tenemos la mitad de la casa destruida. Los números son claros, entendemos que no se quiere causar caos, que se está tratando de inyectar optimismo, pero esto parte con encarar la realidad. El problema es que hablamos dos lenguajes diferentes.

