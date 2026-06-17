Renovación: la apuesta de los candidatos a rector

El proselitismo político se ha tomado la Universidad de Panamá (UP) de cara a las elecciones del nuevo rector; aunque la oferta de candidatos es variada, el objetivo principal de los seis postulados sigue siendo el mismo: elevar los estándares de la primera casa de estudios superiores del país a fin de que responda a las necesidades del siglo XXI.

Roberto Ah Chong, docente de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, afirma que su postulación al cargo nace de la necesidad de cambio; la Universidad, en sus palabras, está sumida en la "pérdida, inoperancia e inercia", sin un futuro visible debido a la continuidad de promesas incumplidas por la actual administración; por ello, su propósito es impulsar una verdadera transformación en la institución.

Explicó que su plan de trabajo se fundamenta primordialmente en la obligatoriedad del aprendizaje del idioma inglés, la implementación de carreras cortas de 18 a 20 meses, la eliminación del voto ponderado y la transparencia presupuestaria.

"Si yo llego a ser rector, todas las inversiones arriba de 10 mil dólares tienen que ser justificadas en una página web en 48 horas; si no, se caen", advirtió en entrevista a Panamá América.

Otro que aspira a dirigir la Universidad es el vicerrector académico Emilio Moreno; sostiene que la entidad debe ser ejemplo de buenas prácticas para la sociedad.

"La Universidad de Panamá tiene que seguir siendo el faro de conocimiento de cada uno de los estudiantes y ciudadanos, sin importar la condición económica que tengan ni dónde vivan", acotó.

Su propuesta, basada en ocho ejes estratégicos, garantizará a los estudiantes una proyección laboral sólida, real y ajustada a las necesidades del desarrollo nacional e internacional, para lo cual apela a la creación de un centro de competencias digitales, la modernización de la infraestructura tecnológica y el establecimiento de programas de pasantías posdoctorales para realizar investigaciones en entidades de alto prestigio a nivel global.

La profesora Migdalia Bustamante, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, pretende romper el patrón electoral de la institución para convertirse en la primera mujer en ocupar el puesto, asegurando a los estudiantes una educación de calidad, moderna, transparente e inclusiva para todos.

Su línea de acción se centra en la modernización, mejora y mantenimiento de los espacios educativos, actualización de los manuales de procesos administrativos, implementación de sistemas de evaluación, auditorías internas y seguimiento de procesos mediante informes de gestión y publicaciones periódicas, garantía de pagos salariales, entre otras.

Reiteró que su objetivo es trabajar por la casa de Octavio Méndez Pereira, no servirse de ella, como ha sucedido en otras ocasiones; por tanto, espera que los tres estamentos universitarios le den la oportunidad de internacionalizarla.

Desde el Centro Regional Universitario de Veraguas, el profesor César García también compite por transformar a la Universidad en una institución menos burocrática, centrada en el estudiante y conectada con el mercado laboral.

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Algunos de sus planteamientos son gestionar la construcción de un edificio de estacionamientos de autos, creación de un fondo financiero para cubrir de manera ágil y expedita el pago de la prima de antigüedad y el bono de retiro del personal académico y administrativo, mejorar las relaciones con el Gobierno y todos los entes productivos del país.

El profesor de la Facultad de Humanidades Denis Javier Chávez indicó que su propósito como rector es iniciar un proceso de cambios integrales para que la casa de estudios superiores recupere su liderazgo nacional; ello implica una docencia renovada, investigaciones robustas y que los estudiantes vuelvan al centro de las preocupaciones de la vida universitaria.

La sexta candidata es la magíster Corina Pérez de Coronado, perteneciente a la Facultad de Empresas y Contabilidad, quien oficializó su postulación el pasado 27 de marzo, pero ha mantenido un perfil más reservado que el resto de sus adversarios.