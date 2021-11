Ricardo Martinelli lamenta el fallecimiento del fiscal Ricardo González

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, lamentó el fallecimiento de Ricardo González, uno de los fiscales que estuvo al frente del proceso que se le siguió por el caso de los pinchazos telefónicos.

"Me acabo de enterar del sensible fallecimiento de uno de los 8 fiscales del juicio pinchazos Ricardo González, no lo conocí pero me parecía un buen hombre y sano apegado a su trabajo. Lamento su fallecimiento y le mando mi sentido pésame a sus familiares y al Ministerio Público", publicó Martinelli en su cuenta de Twitter.

Al igual que el exmandatario, el abogado Alfredo Vallarino también lamentó el deceso del fiscal superior.

"Sin importar las fuertes diferencias con el fiscal, cualquier fallecimiento es doloroso como ser humano y lo sienten familiares y amigos.Nosotros nos corresponde el respeto al dolor ajeno. QEPD”, comentó Vallarino también en su red social.

La noticia de la muerte del fiscal González se dio a conocer la mañana de este lunes 15 de noviembre a través de las redes sociales.

Se conoció extraoficialmente que el deceso se dio de forma natural.

El fiscal González lideró durante años la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio y fungió como vocero del Ministerio Público.

Además, fue uno de los ocho fiscales que participó en el caso de los pinchazos telefónicos que se desarrolló durante 66 días en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Este juicio oral llegó a su fin el pasado 9 de noviembre, cuando Martinelli fue absuelto por las juezas Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marysol Osorio Leyton.

