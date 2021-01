Senan detecta yate privado incumpliendo medidas de cuarentena total

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en medio de su patrullaje marítimo, detectaron a la altura de Isla Flamenco, un yate privado de nombre PEN, que se dirigía a Isla Contadora con 3 adultos y 2 menores.

Las personas retenidas fueron puestas a órdenes de autoridades competentes por incumplir la cuarentena total.

Luego de publicarse en Gaceta Oficial, el Decreto Ejecutivo N° 62, que establece un horario de toque de queda a nivel nacional y dispone medidas sanitarias en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, a partir del 14 de enero del 2021, debido al alto índice de contagio de la covid-19, los fines de semana permanece la cuarentena.

Por tal motivo, toda persona que no deba laborar, ya que no pertenece a la primera línea de batalla contra el covid-19 o su trabajo no amerite la salida del ciudadano, debe permanecer en casa respetando las medidas de cuarentena total.

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional un total de 225 personas fueron retenidas por incumplir el toque de queda, entre estas 197 hombres, 32 mujeres y seis menores de edad a nivel nacional.

Mientras que, unas 1,342 infracciones fueron colocadas en las últimas 24 horas, entre estas 494 fueron puestas por exceder los límites de velocidad, 73 por luces inadecuadas y 11 por embriaguez comprobada.

Las autoridades panameñas hacen el llamado a la población en general para que siga las medidas de bioseguridad y cumpla con las restricciones impuestas para mitigar los casos de la covid-19.

Sin embargo, diariamente y sobretodo los fines de semana se retienen a personas tanto en la capital como en el interior del país, ya que no solo salen a las calles, sino también realizan fiestas en donde muchas personas pierden el control, no cuentan con las mascarillas puestas e incluso no guardan el mínimo de distancia social.

Todas estas malas prácticas hacen que el virus se propague, ya que los asintomáticos también pueden contagiar a otras personas, han insistido las autoridades.

La Fuerza de Tarea Conjunta trabaja diariamente en conjunto con personal del Ministerio de Salud, no solo con el fin de verificar que se cumplan las medidas, sino también para imponer las debidas sanciones y citaciones a los diferentes Jueces de Paz.