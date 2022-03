Sinaproc reporta que 53 mil bañistas acudieron a ríos y playas en Carnaval, hubo dos personas ahogadas

Unos 53 mil bañistas y usuarios visitaron las playas ríos y balnearios en los 65 puntos donde la Fuerza de Tarea Conjunta tenía cobertura a nivel nacional, dio a conocer el director general de Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Carlos Rumbo.

El director del Sinaproc explicó que durante el asueto de fin de semana la institución activó el Centro de Operaciones de Emergencias en Aguadulce para la coordinación interinstitucional y registro de los hechos más sobresalientes en este periodo.

Carlos Rumbo señaló que las playas más concurridas fueron: La Angosta, Isla Grande y La Guaira en Colón, playa Veracruz en Panamá Oeste, Santa Clara en Coclé, playa Las Lajas en Chiriquí, y Playa Arrimadero en Veraguas.

Durante el operativo, en el que participaron unos 300 técnicos de primeros auxilios y oficiales de emergencias y de búsqueda y rescate, se atendieron unas 171 incidencias por picaduras de agentes marinos y atenciones prehospitalarias.

El funcionario lamentó los fallecimientos por inmersión de dos personas, hechos ocurridos en Costa Arriba de Colón, fuera del área de cobertura, uno en María Chiquita; donde falleció un menor de 12 años, quien se encontraba de paseo con su familia en un hotel de la localidad, y una personas de 45 años en el sector de Palenque, que fue sorprendido por un fuerte oleaje.

Aprovechó la ocasión para felicitar la labor de los voluntarios que en estos cuatro días de asueto estuvieron laborando en colaboración con la Fuerza de Tarea Conjunta durante las 24 horas.

Rumbo dijo que durante el operativo Kairo II se hicieron cumplir los diferentes decretos alcaldicios emitidos en los distritos de cada provincia, al tiempo que resaltó que la gran mayoría de la población panameña tuvo un gran comportamiento en las playas ríos y balnearios.

Cabe señalar que una gran cantidad de sitios no son cubiertos por el Sinaproc porque no hya personal suficientes, no obstante siempre las autoridades recomiendan a la población acudir alos lugares donde hay guardavidas.

