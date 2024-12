Sindicatos protestan contra Donald Trump frente a la embajada de Estados Unidos

Sindicatos de trabajadores de Panamá se manifestaron este martes frente a la embajada de Estados Unidos en la capital panameña en rechazo a las declaraciones del presidente estadounidense electo, Donald Trump, amenazando con exigir la devolución del canal.



"El pueblo panameño lo ha rechazado de forma permanente y contundente y en ese sentido entonces debemos decir con claridad que esa declaraciones de Trump son inaceptables en Panamá", dijo a los medios Saúl Méndez, el secretario general del Suntracs, el sindicato más poderoso del país.



Los grupos sindicales, además, exigieron al Gobierno del presidente panameño José Raúl Mulino "llamar" a la embajadora estadounidense Maricarmen Aponte -designada bajo la Administración de Joe Biden- para "pedir cuentas" por las declaraciones de Trump.



"Siempre las élites han procurado que los norteamericanos estén en Panamá, en nuestro territorio y en nuestro canal. El pueblo ha rechazado eso, por lo que tiene que estar vigilante y unido frente a cualquier acto vendepatria. Estar alerta a la defensa de la soberanía nacional y de nuestra autodeterminación y de nuestro canal", dijo Méndez, líder izquierdista y ex candudato presidencial.



Donald Trump, que asumirá el próximo 20 de enero el Gobierno estadounidense, se quejó este fin de semana de las tarifas "exorbitantes" y el manejo del Canal de Panamá, a la vez que amenazó con exigir su "devolución" si no se respetan los principios "morales y legales".



Además criticó al expresidente Jimmy Carter, quien "tontamente lo regaló (el canal), por un dólar, durante su mandato", volvió a reclamar - como lo hizo en 2023- que China tiene injerencia en la administración de la vía acuática, de la que Estados Unidos es el principal usuario.



Esas declaraciones han sido repudiadas en Panamá, especialmente por parte del Gobierno pues Mulino aclaró el domingo que "cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo" así como que "la soberanía e independencia de nuestro país no son negociables".



El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.



La reversión de la vía interoceánica quedó establecida en los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos (1929-1981) y estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), que incluyen un Tratado de Neutralidad permanente del canal, al cual se han adherido más de 40 Estados.



El exadministrador del canal Jorge Luis Quijano (2012-2019) recalcó en un mensaje enviado a EFE que el artículo quinto del Tratado de Neutralidad dicta que "solo la República de Panamá manejará el canal", por lo que "no existe ninguna cláusula que le permita a los Estados Unidos recuperar" la vía.



Los expresidentes panameños Mireya Moscoso (1999-2004), Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Martín Torrijos (2004-2009), se reunieron con Mulino el lunes y expresaron en una declaración su apoyo al gobernante y reafirmaron que la soberanía de Panamá y de su canal "no son negociables".



Las palabras de Trump también han tenido un rechazo internacional pues presidentes como el colombiano, Gustavo Petro, o la mexicana, Claudia Sheinbaum, han expresado su solidaridad con Panamá a la vez que China aseguró que el canal "es una gran creación del pueblo panameño" y que "siempre respetará" la soberanía de Panamá sobre él.