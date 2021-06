Sismos en Panamá: ¿Hay algún vínculo entre los temblores ocurridos en mayo y junio?

Junio comenzó con un movimiento sísmico de magnitud 5.5, imperceptible para los panameños que a las 6:20 a.m. ponían en marcha sus labores.

El reporte del seísmo los hizo trasladarse al mes pasado, cuando mayo también empezó con un temblor, el cual en esa ocasión sí se percibió en diferentes puntos del país.

Arkin Tapia, geógrafo de la Universidad de Panamá, explicó que el sismo de este martes no se sintió porque el epicentro está retirado de las costas panameñas.

"El epicentro se encuentra cerca de 350 kilómetros al sur de David, Chiriquí. Por ende con la magnitud y distancia no se sintió en la República de Panamá. Como está muy al sur, no se percibió", detalló el profesor.

Tapia agregó que la fuente que generó este evento se conoce como la zona de fractura de Panamá, que es un punto de contacto tectónico entre dos placas mayores: la de Cocos y la de Nazca.

Resaltó que esa área no genera tsunamis, por lo que en este sentido no hay que alarmarse.

"Esa zona de fractura no genera tsunamis, no es tsunami-genética. No hay que alarmarse por posibles tsunamis en las zonas costeras de Panamá. El evento fue muy pequeño para generar perturbaciones oceánicas o daños en tierra firme", añadió.

¿En qué se diferenció el sismo de mayo?

Tapia recalcó que el sismo ocurrido el 1 de mayo (5.1) fue en tierra firme y forma parte de un incipiente proceso de subducción en la zona oriental del Caribe panameño.

"Ese evento de Colón es también de origen tectónico, pero no se compara con el de Chiriquí, porque son dos regiones diferentes, con tipos de procesos y desplazamientos distintos", apuntó el experto.

El geógrafo puntualizó que la sismicidad para este año está dentro del rango normal. Por mes se espera que haya de 150 a 250 temblores y el mes pasado hubo 170.

"No tenemos nada anormal en la actividad sísmica", expuso.

Tapia, en tanto, recordó que los sismos son procesos naturales de la tierra, que ocurrirán todo el tiempo.

"Panamá es una microplaca y está rodeado de otras placas, fallas geológicas y de contacto tectónico que van a generar sismos. Este proceso ocurrirá todo el tiempo", precisó.

Añadió que, ante seísmos, lo importante es mantener la calma y si la persona vive en una zona con alta actividad, tener preparado su kit de primeros auxilios. Además, recomendó no alarmarse con noticias que no tienen fuentes científicas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá hace reporte oficial (REVISADO) del siguiente sismo:

Magnitud: 5.5 (MW)

Tiempo de origen: 2021-06-01 06:20 Hora local

Profundidad: 8 km

Para más información https://t.co/D21ngt5AEU pic.twitter.com/jnvAxKRwHb— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) June 1, 2021

